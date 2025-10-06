Slušaj vest

Izraeli Hamaspripremaju se za indirektne pregovore u Egiptuu ponedeljak, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da bi oslobađanje talaca moglo biti objavljeno ove nedelje.

U utorak se navršavaju dve godine od napada Hamasa koji je pokrenuo ovaj dvogodišnji rat. Napad je počeo u zoru 7. oktobra 2023. godine, piše AP.

Trampov mirovni plan i moguće oslobađanje talaca

Donald Tramp je pozdravio izjavu Hamasa da prihvata određene elemente američkog mirovnog plana. Izrael je takođe izrazio podršku novom naporu SAD.

Prema planu, Hamas bi u roku od tri dana oslobodio preostalih 48 talaca, od kojih se za njih 20 veruje da su živi. On bi potom predao vlast i razoružao se.

Delegaciju Izraela predvodiće glavni pregovarač Ron Dermer, koji će u ponedeljak otputovati u Šarm el-Šeik, saopštio je Netanjahuov kabinet.

Egipatski zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, potvrdio je da je delegacija Hamasa već stigla, dok se američki izaslanik Stiv Vitkof pridružuje pregovorima.

Hamasov glavni pregovarač Halil al-Haja stigao je u nedelju u Egipat na čelu delegacije palestinskog pokreta, saopštio je Hamas. Delegacija će učestvovati u indirektnim pregovorima s Izraelom o razmeni talaca i zatvorenika, kao i o prekidu vatre u Gazi.

Tramp je poslao pored Vitkofa i zeta Džareda Kušnera.

Tema razgovora biće razmena talaca za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, navelo je egipatsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Rubio: Najbliži smo do sada oslobađanju svih talaca

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je ovo "najbliže što smo uradili kako bi došli do potpunog oslobađanja talaca".

U emisiji Ej-Bi-Sija rekao je da bi, nakon što Hamas prihvati Trampov okvir, usledile dve faze - oslobađanje talaca i povlačenje Izraela u Gazi do tzv. "žute linije", gde se nalazio u avgustu.

Rubio je dodao da Hamas treba da oslobađa taoce čim bude spreman, te da bombardovanje mora da prestane kako bi to bilo moguće.

Tramp: "Uslediće potpuno uništenje ako Hamas ostane na vlasti"

Američki plan obuhvata i budućnost Gaze. Tramp je izjavio da će doći do "potpunog uništenja" ako Hamas ostane na vlasti. Takođe je rekao da je Netanjahu saglasan sa zaustavljanjem bombardovanja i uspostavljanjem mira u Gazi, dodajući da će "uskoro doći red i na ostalo".

Rastuća podrška prekidu vatre

Portparolka izraelske vlade Šoš Badrosijan rekla je da je Netanjahu u "stalnom kontaktu" sa Trampom i da će razgovori u Egiptu "trajati najviše nekoliko dana".

- Nadam se da smo najbliže sporazumu o taocima od januarskog prekida vatre - izjavio je ministar spoljnih poslova Gideon Sar.

Blizu Netanjahuove rezidencije u Jerusalimu okupile su se porodice talaca, od kojih su mnoge pozvale Trampa da nastavi da vrši pritisak. Nedavna izraelska ofanziva u Gazi izazvala je strah da bi taoci mogli da stradaju.

- Ne smemo dozvoliti da se istorijski dogovor ponovo ugrozi - rekao je Mičel Ilouz, otac jednog taoca.

Podrška iz muslimanskih zemalja

Dok su stotine hiljada ljudi marširale širom Evrope i sveta u znak podrške Palestincima, ministri spoljnih poslova osam zemalja sa muslimanskom većinom objavili su zajedničku izjavu kojom pozdravljaju korake ka mogućem prekidu vatre.

Oni su naglasili potrebu da se Palestinska uprava vrati u Gazu, da se ujedine Gaza i Zapadna obala i da se postigne sporazum koji bi doveo do "potpunog izraelskog povlačenja" iz Gaze.

Rubio je dodao da odluke o upravljanju Gazom ili formiranju međunarodne administracije mogu ići paralelno sa prvim koracima prekida vatre.

- To će biti teže pitanje, ali ono koje može doneti trajni kraj sukoba - rekao je.

Nove žrtve u Gazi

Tramp je naredio Izraelu da zaustavi bombardovanje Gaze, ali su stanovnici i bolnice prijavili da su napadi i dalje u toku. Portparolka izraelske vlade Badrosijan rekla je da su "određena bombardovanja zaista zaustavljena unutar Pojasa Gaze".

Međutim, načelnik izraelske vojske general Ejal Zamir izjavio je da će, "ako politički napori ne uspeju, borbe biti nastavljene."

Prema podacima bolnice Šifa, najmanje osam ljudi poginulo je u nedeljnim napadima na Gazu, dok su četiri osobe ubijene blizu mesta za distribuciju pomoći u Rafi. Izraelska vojska negirala je umešanost u taj incident.

Organizacija "Lekari bez granica" potvrdila je smrt kolege Abeda al Hameda Karadaje, ranjenog u napadu u kojem je poginuo još jedan član organizacije.

Rastući broj žrtava

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je broj poginulih Palestinaca dostigao 67.139, dok je skoro 170.000 povređeno. Ministarstvo ne navodi koliko je među njima civila ili boraca, ali ističe da žene i deca čine oko polovine poginulih.

Ujedinjene nacije i nezavisni stručnjaci smatraju te brojke najpouzdanijim procenama ratnih gubitaka.

Izraelska vojska saopštila je da nastavlja sa "razbijanjem infrastrukture Hamasa" i upozorila stanovnike da se ne vraćaju u severnu Gazu.

- Na ivici smo, ne znamo da li ćemo umreti od napada ili od gladi - rekao je Mahmud Hašem, palestinski otac koji se sa porodicom skriva u šatoru u Gazi.

Uticaj rata Izraela i Hamasa na ostale regione i delove sveta

Sukob između Hamasa i Izraela proširio se i na ostale aktere na Bliskom istoku i imao domino efekat na Iran, Liban (Hezbolah), Siriju (svrgavanje Bašara al Asada), Jemen (rat Izraela i Huta), propalestinske proteste širom sveta, širenje i jačanje anti-jevrejskog raspoloženja širom sveta...

DVE GODINE OD POČETKA NAJBRUTALNIJEG RATA