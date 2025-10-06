Slušaj vest

Jedina uteha je činjenica da su u ekspediciji bila još četiri planinara, ali oni nisu nastavili uspon tog kobnog jutra, zbog lošeg vremena ostali su u planinarskoj kući.

Jedan od njih je 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca koji je kontaktirao porodicu da bi rekao da je živ.

Vremenski uslovi u Julijskim Alpima su i dalje veoma loši i postoji velika opasnost od novih lavina.

Hrvatske i slovenačke spasilačke službe pronašle su tela troje preminulih.

Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica braća iz Kaštel Lukšića. Jedan ima oko 32 godine, drugi oko 26.

Koliko život može biti surov svedoči činjenica da se jedan od braće oženio pre nekoliko meseci, dok je drugi trebalo uskoro da se oženi.

1/6 Vidi galeriju Lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji Foto: Facebook/Gorska Reševalna Zveza Slovenije

Međutim, snežna lavina je zaledila njihovu sreću, njihove mlade živote, na tugu Kaštela, Dalmacije i cele Hrvatske, koja je zbog ove strašne nesreće bila obavijena crnilom.

Porodica iz Kaštela je na putu ka Sloveniji, gde je izgubila dvojicu od svoja trojice sinova.