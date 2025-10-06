Slušaj vest

Vjačeslav Leontjev (87), tajanstveni medijski magnat i dugogodišnji direktor izdavačke kuće "Pravda", poginuo je nakon pada sa balkona svog stana u Moskvi, sa visine od oko 20 metara. Policija istražuje da li je reč o nesreći, samoubistvu ili ubistvu.

Leontjev je decenijama bio na čelu "Pravde" - glavnog glasila Komunističke partije SSSR-a, i jednog od najuticajnijih medija sovjetske ere. Posle raspada SSSR-a, ostao je povezan sa ovim izdavačkom imperijom i prema rečima upućenih, znao mnogo o skrivenim partijskim milijardama.

Prognani novinar Andreј Malgin nazvao je slučaj "još jednom čudnom smrću", podsećajući da se "padovi kroz prozore" u Rusijiponavljaju.

- Leontjev je pronađen pored svog doma u ulici Molodogvardejskaja. Odavao je utisak tajanstvenog milionera koji zna gde je "partijski novac" nestao - kaže Malgin.

Prema nepotvrđenim izveštajima, Leontjev je u poslednje vreme imao probleme sa zdravljem, ali se njegov pad uklapa u uznemirujući obrazac misterioznih smrti među ruskim biznismenima i zvaničnicima - naročito otkako je počeo rat u Ukrajini.

Serija sumnjivih smrti u ruskoj eliti

Aleksandar Fedotov, bivši direktor transporta Sankt Peterburga, pronađen je mrtav ispred hotela u Moskvi prošlog meseca.

Roman Starovojt, ruski ministar transporta, izvršio je samoubistvo nekoliko sati nakon što ga je Putin smenio uz tvrdnje da je prethodno bio mučen i ubijen.

Ravil Maganov (67), šef Lukoila koji je kritikovao rat, pao je kroz prozor u elitnoj moskovskoj bolnici 2022. godine. Njegov naslednik, Vladimir Nekrasov (66), umro je godinu dana kasnije od "akutnog srčanog zastoja".

Vitalij Robertus (53), potpredsednik Lukoila, pronađen je obešen u kancelariji u martu 2024. godine.

Pavel Antov (65), biznismen i političar, pao je s hotelskog prozora u Indiji u decembru 2022. godine.

Marina Jankina (58), visoka funkcionerka Ministarstva odbrane, poginula je padom s visine od 50 metara u Sankt Peterburgu 2023. godine.

Mihail Rogačev (64), bivši potpredsednik naftne kompanije Jukos, pao je s desetog sprata u Moskvi u oktobru 2024. godine.

Andrej Badalov (62), potpredsednik Transnjefta, poginuo je padom sa zgrade u julu ove godine.