KRIM U PLAMENU, OGROMAN POŽAR, NAPADNUTA LUKA FEODOSIJA! Ukrajinci gađali najveći ruski naftni terminal! Nebo je gorelo! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
Ukrajinski dronovi izveli su u noći između 5. i 6. oktobra napad na Krim, pogodivši naftni terminal Feodosija, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Terminal, udaljen oko 250 kilometara od teritorije pod ukrajinskom kontrolom, najveće je skladište goriva na Krimu i može da primi do 250.000 tona nafte koja snabdeva ruske trupe.
Telegram kanal "Crimean Wind" preneo je da je eksplozija izazvala požar vidljiv desetinama kilometara daleko, dok su dodatne detonacije zabeležene u blizini aerodroma Saki i Kača.
Prema Generalštabu, objekat u Feodosiji služi kao višenamenski centar za pretovar nafte i naftnih derivata između železničkog, pomorskog i drumskog transporta.
Pogođeno i rusko skladište municije
Ukrajinske snage su, kako se navodi, takođe gađale skladište municije koje pripada logističkom bataljonu 18. kombinovane armije Ruske Federacije na Krimu. Ishod tog napada još se procenjuje.
Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom noći oborilo 251 ukrajinski dron, uključujući 40 iznad poluostrva, ali ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.
Drugi napad na Feodosiju u poslednjih godinu dana
Ovo je drugi put da Ukrajina gađa naftni terminal u Feodosiji - prethodni napad dogodio se u oktobru 2024. godine, nakon čega su ruske vlasti proglasile vanredno stanje.
Napad dolazi u trenutku kada Ukrajina intenzivira kampanju protiv ruske energetske infrastrukture.
Nedostatak goriva i pad ruskog izvoza dizela
Na Krimu i u Sevastopolju trenutno vlada nestašica goriva, prema pisanju ruskog poslovnog portala Kommersant, oko 50% benzinskih pumpi je obustavilo prodaju benzina.
Na osnovu podataka sa 17.000 benzinskih stanica, Kommersant navodi da je Južni federalni okrug (u koji Rusija ubraja i Krim) među najteže pogođenima, sa više od 14% stanica koje su obustavile prodaju goriva.
Ove nestašice usledile su nakon serije ukrajinskih napada dronovima na ruske rafinerije tokom avgusta.
Prema podacima "Fajnenšel tajmsa", od avgusta 2025. godine 16 od 38 ruskih rafinerija bilo je pogođeno, što je dovelo do pada izvoza dizela na najniži nivo od 2020. godine.
