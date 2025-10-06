Više od 200 planinara i dalje je zarobljeno na Mont Everestu nakon što je žestoka snežna oluja pogodila kampove - dok spasioci žure da spasu preostale alpiniste.

Planinari su ispričali svoja potresna iskustva dok su se suočavali s opasnošću da budu zatrpani brzo rastućim nanosima snega, na visini od oko 4.800 metara nadmorske visine.

Rastu strahovi da bi 200 planinara moglo ostati zarobljeno još satima, dok vlasti utrkuju s vremenom da ih dosegnu.

Stotine lokalnih meštana i spasilaca sada užurbano raščišćavaju ogromne količine snega koje je ostavila ekstremna oluja.

Lokalni mediji su isprva javili da je 1.000 planinara zarobljeno, ali kineski državni mediji su u ponedeljak saopštili da je 350 ljudi evakuisano, dok oko 200 i dalje ostaje zarobljeno.

Neobična snežna oluja pogodila je planinu u petak uveče, a potom je besnela tokom noći i subote, ostavljajući stotine planinara zarobljene na velikim visinama.

Opasni uslovi srušili su šatore, a mnogi planinari su pokušavali da prežive hipotermiju zbog ledenih temperatura.

Vlasti navode da je 350 spaseno i da se sada nalaze u gradu Čudang u Kini.

Na hladnoći duže od 48 sati

Spasilački timovi su u kontaktu sa preostalih 200 planinara, od kojih su neki izdržali na hladnoći duže od 48 sati.

Stotine njih bile su zarobljene u dolini Karma, na istočnim padinama Everesta u Tibetu.

Ova manje poznata ruta nudi scenski put do podnožja Everesta sa zapanjujućim pogledima, i veoma je popularna među turistima.

Jedan planinar koji je evakuisan u naselje Čudang rekao je da je njihov vodič tvrdio da vremenski uslovi za oktobar nisu bili normalni.

„Bilo je toliko vlažno i hladno u planinama, a hipotermija je bila stvarna opasnost... Vreme ove godine nije normalno.

Vodič je rekao da nikada nije doživeo ovakvo vreme u oktobru... I sve se dogodilo prebrzo.“

Još jedan svedok rekao je:

„Svi smo iskusni planinari... Ali ova mećava je bila izuzetno teška. Imao sam mnogo sreće što sam uspeo da se izvučem.“

Situaciju dodatno komplikuje veliki broj turista, jer se protekle nedelje održavala Zlatna nedelja u Kini - popularni državni praznik.

Pristup Everestu je obustavljen od subote, zbog intenzivnih snežnih padavina.

Jedna osoba je, prema izveštajima, poginula nakon iznenadne mećave u kineskoj provinciji Ćinghaj.

Lokalni mediji navode da je planinar preminuo od hipotermije i visinske bolesti u oblasti Laohugou u nedelju.

Samo preko granice u Nepalu, jake kiše su izazvale klizišta i bujične poplave, što je izazvalo haos, blokiralo puteve i odnelo mostove.