Žizel Peliko se danas vratila na sud kako bi se suočila sa jedinim muškarcem od 51 koji se žalio na presudu u slučaju masovnog silovanja koji je šokirao ne samo Francusku već i svet.

Heroina feminizma

Peliko, 72, postala je feministička heroina u zemlji i inostranstvu kada se odrekla prava na anonimnost i suprotstavila se svojim okrutnim zlostavljačima na sudu, pretvarajući suđenje u ispitivanje rasprostranjenosti seksualnog nasilja.

Njen slučaj je podstakao duboko preispitivanje vrednosti u Francuskoj, pokrenuo debatu o tome da li treba preći na zakon o silovanju zasnovan na pristanku i podstakao medicinsku zajednicu da produbi svoje razumevanje napada upotrebom droga za silovanje na sastanku.

Peliko nije dala nikakvu izjavu po dolasku u sudnicu i delovala je mirno. Nekoliko desetina ljudi čekalo je ispred sudnice sa transparentima podrške.

Dominik Peliko, koji je priznao da je drogirao svoju ženu Žizel i regrutovao desetine muškaraca preko interneta da je siluju dok je bila bez svesti tokom skoro jedne decenije, osuđen je na 20 godina zatvora. Svih 50 saoptuženih je takođe proglašeno krivim za silovanje, pokušaj silovanja ili seksualni napad.

Ključno pitanje je namera

Među njima je i Husametin Dogan, bivši građevinski radnik u četrdesetim godinama koji je osuđen na devet godina zatvora zbog teškog silovanja i koji se žalio na presudu.

Apelacioni sud u južnom gradu Nimu saslušaće njegovu žalbu do srede.

Njegova advokatica Silvi Menvijel rekla je da njen klijent veruje da učestvuje u dobrovoljnom odnosu sa još dvoje ljudi i da nije bio svestan da Žizel Peliko nije dala svoj pristanak i stoga nije mogao da prihvati presudu krivice.

„Suočio se sa nekim ko je delovao sa izvanrednim manipulativnim i perverznim veštinama“, rekla je Menvijel, misleći na Dominika Pelikoa.

U francuskom krivičnom pravu, namera je ključna u proceni krivice.