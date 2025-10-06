Tragedija u prestoniciAlbanije se dogodila dok je ročište bilo u toku.

Napadač je ušao u sudnicu i pucao u Kaljaju koji je prebačen u bolnicu gde mu je pružena medicinska pomoć.

Na licu mesta su brojne policijske snage, koje su odmah uhapsile osumnjičenog počinioca.

Prema zvaničnom saopštenju Državne policije, osumnjičeni počinilac je građanin Elvis Škembi, 30 godina, učesnik sudskog postupka koji se u tom trenutku odvijao.

Otvorio je vatru na sudiju Kalaju i još dvojicu građana, R.K., starog 65 godina, i E.K., starog 45 godina - oca i sina - druge strane u postupku. Dvoje povređenih je van životne opasnosti.

Sudija Astrit Kaljaja godinama je služio u albanskom pravosudnom sistemu, a poslednji put u Apelacionom sudu u Skadru.