Slušaj vest

U pitanju je novi razarač težak 5.000 tona, koji je, prema tvrdnjama Pjongjanga, prvi brod u zemlji te klase opremljen nuklearnim raketama.

Kim je rekao da je brod razvijen kako bi "kažnjavao neprijateljske provokacije" i da je njegovo porinuće dokaz "razvoja oružanih snaga zasnovanih na doktrini Čuče", severnokorejskoj ideologiji samostalnosti, prenela je KCNA.

- Zapanjujuće sposobnosti naše mornarice moraju da se koriste u ogromnom okeanu kako bi se odvratile ili kaznile provokacije koje ugrožavaju suverenitet - poručio je Kim.

"Čoe Hjon" je jedan od dva razarača te klase koje je Severna Koreja završila ove godine.

Kim je najavio planove za izgradnju još jednog broda istog tipa do oktobra 2026. godine.

Rusi će pomoći u izgradnji broda

Prema tvrdnjama južnokorejske vojske, brod je mogao da bude razvijen uz pomoć Rusije, možda u zamenu za slanje severnokorejskih boraca u Ukrajinu.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un Foto: KCNA/KCNA

Moskva i Pjongjang nisu komentarisali te navode.