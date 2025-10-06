Slušaj vest

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsednik i sadašnji zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, objavio je dugu poruku na Telegramu o onome što je nazvao "epidemijom neidentifikovanih bespilotnih letelica" u Evropi.

On tvrdi da letelice "lete svuda, u blizini vojnih baza, aerodroma, iznad gradova", ali da "ostaje nejasno čiji su".

"Koje su verzije?" pita Medvedev i navodi pet mogućih objašnjenja:

1. "Provokacije ukrajinskih nacista sa ciljem povećanja snabdevanja oružjem i izazivanja rata"

2. "Aktivnosti proruskih podzemnih grupa u ovim zemljama na destabilizaciji života u EU"

3. "Testiranje snage njihovih sistema protivvazdušne odbrane od strane lokalnih obaveštajnih agencija"

4. "Igre lokalnih budala sa namerom da se zabave"

5. "Direktna lansiranja bespilotnih letelica iz Rusije"

- Bilo koji od gore navedenih razloga ili njihova kombinacija, mogao bi biti uzrok ove panike oko "ruskih bespilotnih letelica". Ali to nije bitno. Važno je da glupi Evropljani osete opasnost od rata na sopstvenoj koži. Da se plaše i drhte kao glupe životinje koje su prisiljene na klanje. Možda će tada shvatiti šta je rat. I otkinuti glave njihovim gadovima poput Merca i Makrona, koji zarađuju novac i političke poene na krvi - rekao je Medvedev.

Ova izjava dolazi nakon niza izveštaja o bespilotnim letelicama koje su primećene u blizini vojnih baza, aerodroma i iznad gradova u nekoliko evropskih zemalja, što je izazvalo rasprave o poreklu aviona i ko ima motiv da ih lansira. I Danska i Nemačka tvrde da je bespilotne letelice poslala Rusija.