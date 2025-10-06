Slušaj vest

Još oko 170 članova flotile ''Global Sumud'' deportovani su danas iz Izraela i upućeni ka Grčkoj i Slovačkoj, a među njima je i švedska aktivistkinja Greta Tunberg, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova.

Na fotografijama koje je Ministarstvo objavilo vide se Tunberg i drugi deportovani na aerodromu Ramon na jugu Izraela, javlja Tajms of Izrael.

Ostali deportovani aktivisti potiču iz Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Nemačke, Bugarske, Litvanije, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švajcarske, Norveške, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

1/3 Vidi galeriju Gaza flotila Foto: Emilio Morenatti/AP, Alfonso Duran/AP

U saopštenju Ministarstva navodi se da su ''sva zakonska prava učesnika u ovoj PR akciji poštovana i da će se sa tim nastaviti'', i dodaje da su ''laži koje učesnici flotile šire deo njihove unapred pripremljene kampanje laži''.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da su tvrdnje o zlostavljanju aktivistkinje Grete Tunberg i drugih članova flotile drske laži, dok Itamar Ben Gvir, ministar u izraelskoj vladi zadužen za zatvore, kaže da je ponosan što se prema njima postupa kao prema teroristima.

Organizacija za pravnu pomoć Adalah je saopštila da su brojni aktivisti prijavili zlostavljanje, pri čemu su neki rekli da im je uskraćena hrana i voda, dok su drugi prijavili da su izraelski organi reda grubo postupali prema njima.