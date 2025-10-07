Slušaj vest

Instruktor padobranstva poginuo je u Nešvilu ovog vikenda nakon što je tandem skok pošao po zlu i nekako se odvojio od drugog padobranca i njihovog padobrana.

Tandem skok je kada su dva padobranca, obično instruktor i početnik, povezani zajedno i dele jedan padobran.

Učenik je pronađen kako visi oko 15 metara na drvetu sa otvorenim padobranom, saopštila je policijska uprava metro Nešvila u subotu. Visio je tamo satima, pre nego što je vatrogasna služba Nešvila uspela da ga oslobodi iz pojasa i pomogne mu da se spusti niz merdevine pomoću sistema koturača.

- Gospodin je skačao padobranom... Bio je srećan što je sišao. Rekao je da je to bio njegov prvi i poslednji skok - rekao je Romulus Rud, koji je bio svedok spasavanja, za CNN-ov partner WZTV.

Tridesetpetogodišnji instruktor je kasnije pronađen mrtav na čistini nekoliko kilometara dalje, saopštila je policija Nešvila. Pronađen je bez pojasa, prema WZTV-u.

Tri druga padobranca koja su skočila pre tandema su bezbedno sletela, saopštila je policija. Avion je takođe sleteo bez incidenata na obližnji aerodrom.

Si-En-En je kontaktirao Federalnu upravu za vazduhoplovstvo, za koju policija kaže da istražuje incident, i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja. Nije jasno da li će agencije komentarisati zbog obustave rada savezne vlade.