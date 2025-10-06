U pucnjavi su ranjene još tri osobe i oni su trenutno u bolnici.
Planeta
OVO JE SUDIJA KOJI JE LIKVIDIRAN U SUDNICI Otkriveni detalji o napadaču: "Sudi se sa 31 porodicom"
Sudija Apelacionog suda u Tirani, Astrit Kaljaja, ubijen je danas u pucnjavi koja se dogodila unutar zgrade suda, a prema dosadašnjim informacijama, pucnjava se dogodila tokom suđenja u vezi s imovinskim sporom između Škambija i više porodica iz Skadra.
Osumnjičeni za ubistvo je identifikovan kao Gjon Škambi i uhapšen je, saopštila je albanska policija. On tvrdi da je zakoniti vlasnik objekta u kojem živi 31 porodica, dok te porodice navode da je on falsifikovao dokumentaciju i nasilno pokušava da preuzme njihovu imovinu.
Spor je godinama bio predmet sudskog postupka, a današnje suđenje navodno je bilo povezano sa tim slučajem.
U pucnjavi su ranjene još tri osobe i oni su trenutno u bolnici.
Kurir.rs/Euronjuzalbania
