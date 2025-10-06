Slušaj vest

Sudija Apelacionog suda u Tirani, Astrit Kaljaja, ubijen je danas u pucnjavi koja se dogodila unutar zgrade suda, a prema dosadašnjim informacijama, pucnjava se dogodila tokom suđenja u vezi s imovinskim sporom između Škambija i više porodica iz Skadra.

Osumnjičeni za ubistvo je identifikovan kao Gjon Škambi i uhapšen je, saopštila je albanska policija. On tvrdi da je zakoniti vlasnik objekta u kojem živi 31 porodica, dok te porodice navode da je on falsifikovao dokumentaciju i nasilno pokušava da preuzme njihovu imovinu.

Spor je godinama bio predmet sudskog postupka, a današnje suđenje navodno je bilo povezano sa tim slučajem.

U pucnjavi su ranjene još tri osobe i oni su trenutno u bolnici.

Kurir.rs/Euronjuzalbania


