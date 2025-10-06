Slušaj vest

Baloni — visoki nekoliko metara — koji su nosili hiljade paklica cigareta poremetili su letove u Litvaniji, pošto je aerodrom u Viljnusu bio primoran da se zatvori satima kada su desetine njih uletele u vazdušni prostor zemlje.

Nacionalni centar za upravljanje krizama (NCMC) rekao je za Bi-Bi-Si da je otkriveno 25 meteoroloških balona koji su ulazili u Litvaniju iz susedne Belorusije, od kojih su dva završila direktno iznad aerodroma.

Aerodrom je saopštio da je zatvaranje dovelo do otkazivanja 30 letova, što je pogodilo 6.000 putnika. Upozorio je da bi i u ponedeljak moglo doći do kašnjenja.

"Kršenja vazdušnog prostora" dolaze u vreme povećanih tenzija u Evropi nakon što je niz upada dronova, za koje se sumnja da su povezani sa Rusijom, izazvao poremećaj vazdušnog saobraćaja.

Moskva je negirala bilo kakvu umešanost u nedavne incidente.

Letovi u blizini granice sa Belorusijom

Do 14 meteoroloških balona lansiranih tokom vikenda lebdelo je iznad područja Viljnusa, gde se nalazi glavni grad Litvanije i blizu granice sa Belorusijom, rekli su litvanski zvaničnici.

Najmanje 11 balona sa 18.000 paklica cigareta sa crnog tržišta je od tada pronađeno, mada bi taj broj mogao porasti, saopštila je Litvanska državna granična služba.

Uprkos poremećajima koje su izazvali, portparol NCMC-a je rekao: "Baloni sa kontrabandom — cigaretama iz Belorusije — nisu ništa novo u Litvaniji, Letoniji i Poljskoj".

Do sada je ove godine zabeleženo 544 balona koji su ušli u Litvaniju iz Belorusije, rekao je on, dok je prošle godine bilo 966.

Ista situacija i u Poljskoj

U međuvremenu, severoistočni region Podlasko u Poljskoj, koji se takođe graniči sa Belorusijom, zabeležio je više od 100 slučajeva u kojima je kontrabanda dopremljena iz susedne zemlje pomoću balona, koji se obično koriste za nošenje meteoroloških instrumenata na velike nadmorske visine.

U jednom slučaju prošlog meseca, poljska policija je privela beloruskog državljanina čiji je automobil kružio oko cigareta prokrijumčarenih pomoću balona. Navodno je na njegovom telefonu pronađena oznaka za geolokaciju povezana sa ilegalnom robom.

Otkud meteorološki baloni?

Na pitanje zašto kriminalci koriste metod koji je veoma podložan vremenskim uslovima, umesto mnogo kontrolisanijih dronova, portparol NCMC-a je rekao: "Meteorološki baloni su rudimentarno sredstvo koje koriste krijumčari — jeftiniji su od dronova za transport cigareta iz Belorusije. Cilj naših službi je da zaplene što veće količine kontrabande i da pritvore organizatore i počinioce kako bi ova aktivnost bila neprofitabilna i ne predstavljala rizik za civilno vazduhoplovstvo".

Dronovi nejasnog porekla izazvali su zatvaranje danskih aerodroma i vazdušnog prostora u septembru. Dronovi su viđeni i iznad susedne Norveške i Nemačke, što je podstaklo evropske lidere da ubrzaju diskusije o jačanju protivvazdušne odbrane.

Danska je u to vreme saopštila da nema dokaza koji ukazuju na rusko učešće, uprkos tome što je Moskva okrivljena za ranije upade u vazdušni prostor Poljske, Estonije i Rumunije.

Rusija je ili negirala ove ranije upade ili je rekla da su bili slučajni dok se nastavlja njena invazija na obližnju Ukrajinu u punom obimu.