Policijski službenici Poddirekcije za krivična dela protiv života i imovine Direkcije za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su muškarca u ranim jutarnjim satima u ponedeljak u jednom delu Atike, protiv koga je podneta prijava zbog kršenja zakona o oružju i drogama.

Konkretno, kako je saopštila grčka policija, u okviru provera koje je sproveo tim policajaca Odeljenja za tužilaštvo za iznudu u zdravstvenim ustanovama u širem delu Atike, optuženi je lociran po izlasku iz noćnog kluba i tokom naknadnog fizičkog pretresa, kod njega je pronađeno i oduzeto sledeće:

  • vatreno oružje sa okvirom koji sadrži 5 metaka,
  • plastična ambalaža sa opojnom supstancom, moguće kokainom, bruto težine 4,66 grama,
  • improvizovana aluminijumska folija sa opojnom supstancom, moguće kokainom, bruto težine 0,64 grama,
  • improvizovana ambalaža za konzumiranje droge i
  • mobilni telefon.

Kako je napomenuo ELAS, uhapšena osoba je ranije bila u rukama vlasti zbog srodnih i drugih krivičnih dela.

Optuženi je, uz podneti spis predmeta protiv njega, sproveden pred nadležni tužilački organ.

Kurir.rs/Prototema

