Lider desničarske Unije za odbranu Republike (UDR) Erik Sioti, saveznika Nacionalnog okupljanja (RN), zatražio je danas, posle ostavke francuskog premijera Sebastijana Lekornija, održavanje predsedničkih izbora.

Kako je istakao, samo ti izbori mogu da omoguće povratak legitimiteta u trenutnoj političkoj krizi, prenosi "Figaro".

"Kada postoji kriza, jedino rešenje su izbori i povratak glasačkim kutijama", izjavio je bivši lider Republikanaca, povodom predstavljanja svog tima za gradske izbore u Nici.

Sebastijan Lekornu Foto: EPA Teresa Suarez

Prema njegovim rečima, najbolji bi, naravno, bili predsednički izbori, jer izbori za parlament koji prethode predsedničkim za 16 meseci mogu samo da donesu neizvesnost.

"Potrebno je povratiti legitimitet naroda Francuske koji je danas besan, koji vidi da sve propada, da nezaposlenost raste, kupovna moć opada, nesigurnost eksplodira u kvartovima, kao što smo videli u Nici prošlog petka, da imigracija raste bez granica, a naši javni servisi propadaju", dodao je on.