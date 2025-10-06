Slušaj vest

Američka savezna država Ilinois danas je podnela tužbu kojom nastoji da spreči da predsednik SAD Donald Tramp rasporedi više stotina pripadnika Nacionalne garde na ulice Čikaga.

Ova država kojom upravljaju demokrate podnela je tužbu nekoliko sati nakon što je federalni sudija u Oregonu privremeno blokirao Trampovu administraciju u odluci da šalje trupe Nacionalne garde za policijsko delovanje u gradu Portland u Oregonu, prenosi Rojters.

"Ovi potezi u dugo najavljivanom ratu predsednika Trampa protiv Čikaga i Ilinoisa su nezakoniti i opasni", navodi se u tužbi.

Raspoređivanje trupa u Ilinoisu je najnoviji primer Trampovog proširenja upotrebe američke vojske u drugom mandatu, uključujući raspoređivanje trupa duž granice SAD i naređenje da se likvidiraju osumnjičeni krijumčari droge koji iz Venecuele pokušavaju da prevezu narkotike u SAD.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar povodom tužbe koju je podnela država Ilinois.