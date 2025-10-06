Slušaj vest

Američka savezna država Ilinois danas je podnela tužbu kojom nastoji da spreči da predsednik SAD Donald Tramp rasporedi više stotina pripadnika Nacionalne garde na ulice Čikaga.

Ova država kojom upravljaju demokrate podnela je tužbu nekoliko sati nakon što je federalni sudija u Oregonu privremeno blokirao Trampovu administraciju u odluci da šalje trupe Nacionalne garde za policijsko delovanje u gradu Portland u Oregonu, prenosi Rojters.

"Ovi potezi u dugo najavljivanom ratu predsednika Trampa protiv Čikaga i Ilinoisa su nezakoniti i opasni", navodi se u tužbi.

Raspoređivanje trupa u Ilinoisu je najnoviji primer Trampovog proširenja upotrebe američke vojske u drugom mandatu, uključujući raspoređivanje trupa duž granice SAD i naređenje da se likvidiraju osumnjičeni krijumčari droge koji iz Venecuele pokušavaju da prevezu narkotike u SAD.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar povodom tužbe koju je podnela država Ilinois.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaRAT NA ULICAMA AMERIKE! Upucana žena, težak sukob demonstranata i policije! Tramp šalje GARDU, savezni sudija mu ne dozvoljava! (FOTO/VIDEO)
Chicago.jpg
PlanetaTRAMP ZAPRETIO ČIKAGU: Volim miris deportacija ujutru... (FOTO)
cikago-donald-tramp-sukobi.jpg
PlanetaOPSADNO STANJE U AMERICI! Tramp naredio slanje Nacionalne garde u OVAJ grad! (FOTO/VIDEO)
Vladimir Putin Donald Tramp 30 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
PlanetaSUD PROTIV TRAMPA: Blokirana odluka predsednika da rasporedi Nacionalnu gardu u Kaliforniji
trammmp.jpg
PlanetaMOBILIZACIJA! TRAMP IZDAO NAREĐENJE! Nacionalna garda dignuta na noge u 19 saveznih država!
trammmp.jpg
PlanetaNOVI TRAMPOV ŠOU U VAŠINGTONU! Umesto najavljenog odlaska u patrolu nahranio hamburgerima i picom vojnike i policajce "Sada se osećam veoma bezbedno" (VIDEO)
5bd18cccccee7a1b.jpg
PlanetaOGLASIO SE TRAMP: Sa trupama Nacionalne garde ću da se pojavim na ulicama Vašingtona
Donald Tramp, predsednik SAD ispred mikrofona