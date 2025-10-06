Slušaj vest

Indirektni pregovori između izraelskih i palestinskih pregovarača počeli su u Egiptu, a delegacije rade na postizanju konačnog sporazuma zasnovanog na Trampovom planu prekida vatre u Gazi, rekao je za CNN u ponedeljak izvor iz Hamasa upoznat s pregovorima.

Pitanja na stolu su sporna pitanja kao što su potpuno izraelsko povlačenje iz enklave i razoružanje palestinskog pokreta.

I Izrael i Hamas su podržali principe navedene u mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa – prekid neprijateljstava i oslobađanje talaca i humanitarni pristup Gazi. Plan podržavaju i arapske i zapadne zemlje.

Tramp je pozvao na brze pregovore o konačnom sporazumu, a Vašington veruje da dve strane nikada nisu bile bliže okončanju neprijateljstava.

Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

"Rečeno mi je da prva faza treba da bude završena ove nedelje, i molim sve da brzo deluju", napisao je na društvenim mrežama.

Šta traži Izrael, a šta Hamas

Obe strane traže pojašnjenje o ključnim detaljima, uključujući pitanja o kojima prethodni pokušaji postizanja sporazuma nisu uspeli.

Egipatski izvori tvrde da Hamas traži garancije da će se Izrael razoružati kada oslobode preostale taoce. Deo vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, od kojeg zavisi da ostane na vlasti, protivi se bilo kakvom prekidu neprijateljstava.

Tramp je zatražio od Izraela da prestane da bombarduje Gazu tokom razgovora. Stanovnici palestinske enklave rekli su Rojtersu da je Izrael zaista smanjio svoje napade, iako ih nije u potpunosti zaustavio.

Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Zdravstvene vlasti u Gazi saopštile su da je 19 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima u protekla 24 sata, što je oko trećine prosečnog dnevnog broja poginulih u poslednje tri nedelje u kojima je Izrael vodio jednu od svojih najvećih ofanziva od početka rata.

Egipatska državna televizija saopštila je da su razgovori počeli u odmaralištu Šarm el Šeik na Crvenom moru.

Razgovori su počeli uoči druge godišnjice Hamasovog krvavog napada na Izrael u kojem je ubijeno 1.200 ljudi 7. oktobra.

U izraelskom odgovoru ubijeno je najmanje 67.000 Palestinaca, a palestinska enklava, u kojoj živi oko 2,2 miliona ljudi, potpuno je uništena.