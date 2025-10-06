DEČAK (3) UMRO NAKON ODLASKA KOD ZUBARA Horor u Tirani, policija uhapsila troje ljudi
Doktor stomatologije R. Xh. uhapšen je zbog krivičnog dela "ubistvo iz nehata" u vezi sa smrću trogodišnjeg dečaka Brajana Spahiua, prenose albanski mediji.
Takođe su uhapšeni i I. Xh. i M. G. zbog ubistva iz nehata u saučesništvu. Hapšenja su izvršena nakon što su forenzički stručnjaci iz Italije dostavili svoje nalaze.
Smrt trogodišnjeg dečaka nakon stomatološke operacije u privatnoj klinici u Tirani potresla je javnost u Albaniji.
Dečakov deda izjavio je da su ga odveli kod zubara samo da mu očiste zube, ali su nakon pregleda lekar i njegova ćerka predložili operaciju, na šta su roditelji pristali.
S druge strane, otac trogodišnjeg deteta, Bledar Spahiu, izjavio je policiji da je sina odveo na lečenje u privatnu stomatološku ordinaciju u ulici Kavaja i da mu je doktor R. Xh. dao totalnu anesteziju kako bi izveo stomatološku intervenciju.
Nakon završene procedure, zubar je ocu rekao da dođe po dečaka i odvede ga kući, te mu preporučio lekove koje treba da uzima.
Po dolasku u stan, dete je počelo da se oseća loše. Uznemireni roditelji pozvali su privatnu kliniku, ali se niko nije javljao. Kada su videli da se stanje deteta pogoršava, odveli su ga u dečju bolnicu, koja je, videvši njegovo teško stanje, odmah prebacila dečaka na odeljenje intenzivne nege.
Uprkos naporima lekara da ga ožive tokom dva dana, dete je preminulo u bolnici 1. oktobra 2023. Roditelji su tada izjavili da je dečak pao u komu nakon anestezije.
