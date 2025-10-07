Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina uspešno primenila rakete "neptun", kao i da će doći vreme kada će redovno koristiti sopstvene balističke rakete.

Zelenski je govorio tokom Međunarodnog foruma odbrambene industrije, istakavši da je jedan od prioriteta maksimalno povećanje proizvodnje dronova-presretača za obaranje bespilotnih letelica tipa "šahed", preneo je ukrajinski Unian.

"Trenutno postoji izvestan deficit, ali radimo na tome. Isto važi i za razvoj ukrajinskih balističkih kapaciteta. Više puta smo uspešno primenili 'neptune'- naše krstareće rakete. Doći će vreme kada ćemo redovno koristiti i sopstvene balističke rakete", rekao je Zelenski.

Raketa "neptun" Foto: Profimedia

On je naglasio da je to jedan od ključnih bezbednosnih ciljeva za državu, kao i za sve kompanije i pojedince koji učestvuju u razvoju ukrajinskog raketnog programa.

"Imati sopstvenu efikasnu balistiku predstavlja jednu od garancija bezbednosti", istakao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je, takođe, istakao da je od početka rata potencijal ukrajinske odbrambene industrije višestruko uvećan, te da se za narednu godinu procenjuje proizvodni kapacitet dronova i raketa u vrednosti od 35 milijardi dolara.