Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina uspešno primenila rakete "neptun", kao i da će doći vreme kada će redovno koristiti sopstvene balističke rakete.

Zelenski je govorio tokom Međunarodnog foruma odbrambene industrije, istakavši da je jedan od prioriteta maksimalno povećanje proizvodnje dronova-presretača za obaranje bespilotnih letelica tipa "šahed", preneo je ukrajinski Unian.

"Trenutno postoji izvestan deficit, ali radimo na tome. Isto važi i za razvoj ukrajinskih balističkih kapaciteta. Više puta smo uspešno primenili 'neptune'- naše krstareće rakete. Doći će vreme kada ćemo redovno koristiti i sopstvene balističke rakete", rekao je Zelenski.

profimedia0331011154.jpg
Raketa "neptun" Foto: Profimedia

On je naglasio da je to jedan od ključnih bezbednosnih ciljeva za državu, kao i za sve kompanije i pojedince koji učestvuju u razvoju ukrajinskog raketnog programa.

"Imati sopstvenu efikasnu balistiku predstavlja jednu od garancija bezbednosti", istakao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je, takođe, istakao da je od početka rata potencijal ukrajinske odbrambene industrije višestruko uvećan, te da se za narednu godinu procenjuje proizvodni kapacitet dronova i raketa u vrednosti od 35 milijardi dolara.

Kurir.rs/Unian

Ne propustitePlanetaSNAŽAN UKRAJINSKI ADUT ZA RAT PROTIV RUSIJE NA CRNOM MORU: Moćni Neptun noćna mora za ruske brodove! (VIDEO)
raketa-ukr.jpg
PlanetaKRIM U PLAMENU, OGROMAN POŽAR, NAPADNUTA LUKA FEODOSIJA! Ukrajinci gađali najveći ruski naftni terminal! Nebo je gorelo! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
888.png
PlanetaGORE KUĆE I ZGRADE PO HARKOVU, ODJEKIVALE EKSPLOZIJE! Novi noćni napad Rusije, požari širom grada! Izveden jedan od najjačih udara! (FOTO/VIDEO)
harkov.jpg
PlanetaŽESTOK NAPAD UKRAJINACA NA BELGOROD! Padaju granate, 40.000 ljudi u MRAKU, nestala struja! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaNAPADNUTA MOSKVA! Snage PVO dejstvovale ŽESTOKO! Hitno se oglasio gradonačelnik Sergej Sobjanin!
moskva.jpg