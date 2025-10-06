Slušaj vest

Sjedinjene Države tvrde da na strani Rusije u Ukrajini ratuje između 1.000 i 5.000 kubanskih državljana, kako se navodi u dokumentu američkog Stejt departmenta koji je, prema navodima agencije Rojters, upućen diplomatskim predstavništvima SAD širom sveta.

U pismu se Kuba naziva „najvećim stranim snabdevačem vojnika za rusku agresiju, odmah posle Severne Koreje“.

Američki zvaničnici tvrde da je Moskva poslednjih meseci pojačala angažovanje stranih dobrovoljaca, posebno Kubanaca.

Navodi se i da su ukrajinski zvaničnici upozorili američke kolege na, kako kažu, rastući broj kubanskih plaćenika koje Rusija navodno regrutuje za front.

Međutim, već sama razlika u brojkama — od 1.000 do 5.000 — pokazuje koliko su ti podaci neodređeni i koliko je teško proveriti stvarno stanje na terenu. Pored toga, Stejt department u velikoj meri svoje tvrdnje temelji na izjavama ukrajinskih izvora, što takođe ostavlja prostor za sumnju u kredibilitet navoda.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Prema nekim analizama, iza ovakvih tvrdnji stoji nastojanje Vašingtona da osujeti usvajanje rezolucije UN kojom se poziva na ukidanje američkog embarga protiv Kube. SAD, naime, u svojim diplomatskim porukama saveznicima pokušavaju da prikažu Havanu kao aktivnog saveznika Moskve i da je time politički diskredituju.

S druge strane, poznato je da na strani Rusije u Ukrajini zaista ratuje određen broj stranih dobrovoljaca, kojima se kao podsticaj nude rusko državljanstvo i socijalne beneficije. Sličan model saradnje Moskva je već ostvarila sa Severnom Korejom — tokom prošle zime. Ipak, Pjongjang je poslao svoje vojnike u Rusiju u okviru strateškog partnerstva dve države, i to u vreme borbi za Kursku oblast.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako nije poznato da li je neki broj severnokorejskih vojnika ostao u Rusiji, dve zemlje su u poslednjim mesecima više puta naglasile svoje „ratno bratstvo“. Tim povodom su organizovane zajedničke svečanosti, a severnokorejski lider Kim Džong Un se lično susretao sa vojnicima koji su učestvovali u borbama u Rusiji — što jasno pokazuje da Moskva i Pjongjang svoju saradnju ne kriju, već je sve otvorenije predstavljaju kao simbol zajedničke borbe.

Teško da Havana ima umešanost

Kao što smo rekli, verovatnije je da je angažovanje Kubanaca na frontu mogla biti posledica individualne odluke ekonomskih migranata u Rusiji. Oni bi kroz učešće u sukobu mogli rešiti svoj status, ali i status njihovih porodica u RF. Otvorena veza sa Havanom (kao u slučaju Pjongjanga) je malo verovatna. Druga opcija je da su Ukrajinci svojim kolegama iz SAD, koji su malo lošiji sa geografijom, pisali o angažovanju Rusa iz oblasti Kubanj.