Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku, uključujući sukob u Pojasu Gaze.

"Vladimir Putin je obavio telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom", saopšteno je na veb sajtu Kremlja.

Putin i Netanjahu su razgovarali o situaciji na Bliskom istoku, uključujući i u kontekstu predloženog plana američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje problema u Gazi.

Putin je ponovio Netanijahuu nepokolebljiv stav Rusije u korist sveobuhvatnog rešenja palestinskog pitanja na osnovu međunarodnog prava.

Pored toga, lideri su izrazili interesovanje za pronalaženje pregovaračkog rešenja za situaciju oko iranskog nuklearnog programa i stabilizaciju situacije u Siriji.

Putin je čestitao izraelskom narodu jevrejski praznik Sukot.

Netanjahu je izrazio najlepše želje ruskom predsedniku uoči njegovog rođendana, 7. oktobra.

Kurir.rs/Agencije

