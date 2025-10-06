RAZGOVARALI PUTIN I NETANJAHU: Najvažnija tema - rešavanje situacije u Pojasu Gaze
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku, uključujući sukob u Pojasu Gaze.
"Vladimir Putin je obavio telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom", saopšteno je na veb sajtu Kremlja.
Putin i Netanjahu su razgovarali o situaciji na Bliskom istoku, uključujući i u kontekstu predloženog plana američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje problema u Gazi.
Putin je ponovio Netanijahuu nepokolebljiv stav Rusije u korist sveobuhvatnog rešenja palestinskog pitanja na osnovu međunarodnog prava.
Pored toga, lideri su izrazili interesovanje za pronalaženje pregovaračkog rešenja za situaciju oko iranskog nuklearnog programa i stabilizaciju situacije u Siriji.
Putin je čestitao izraelskom narodu jevrejski praznik Sukot.
Netanjahu je izrazio najlepše želje ruskom predsedniku uoči njegovog rođendana, 7. oktobra.
Kurir.rs/Agencije