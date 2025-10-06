Slušaj vest

Poslanici Evropskog parlamenta raspravljali su danas o izglasavanju nepoverenja Evropskoj komisiji Ursule fon der Lajen.

Kao glavne razloge učesnici rasprave su naveli politiku prema ratu u Gazi, trgovinske interese sa Izraelom, migrantsku politiku, ali i trgovinski sporazum koji je Fon der Lajen postigla sa SAD u ume EU.

Predlog za izglasavanje nepoverenja podnele su grupe Patriote za Evropu i Levica, a obrazlažući ga, evroposlanik iz patriota za Evropu Žordan Bardela izjavio je da EU već dugi niz godina pod njenim predsedništvom propada pre svega u trgovinskom smislu.

"Potpisivanje Merkosur-a i sporazuma sa SAD-om su tužni simboli tog propadanja. Vi ste sa (predsednikom SAD Donaldom) Trampom potpisali trgovinsku predaju Evrope. Dok odustajamo od naših interesa, vi ste sve dali našim konkurentima, naša poljoprivredna dobra, radna mesta i fabrike. Što se tiče proračuna, 86 odsto je rast tog proračuna, a naši narodi se mole da stegnu kaiš", rekao je on.

Kritikovana zbog Gaze

Manon Obri iz Levice, kritikovala je Fon der Lajen da je zbog trgovinskih interesa žrtvovala desetkovanje naroda u Gazi i ubijanje dece.

"Kapitulirali ste pod pritiskom Donalda Trampa, potpisali ste jednosmerni trgovinski sporazum i potpisali vazalizaciju EU. Potpisali ste kapitulaciju potpisivanjem sporazuma sa Merkosurima i otvorili vrata opasnim pesticidima. Godinu dana EK ide u smeru odustajanja od ekologije", rekla je Obri.

Dodala je da raste hipokrizija zbog čega ona mora da ode.

"Narod pati zbog mera štednje. Imate novac za tenkove ne i za bolnice. 60 odsto evropljana želi da odete. Vodite besmislenu politiku koja ide u korist malog broja ljudi", rekla je ona.

