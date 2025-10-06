Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron je danas zadužio svog odlazećeg premijera Sebastijana Lekornija, koji je jutros podneo ostavku, da do srede uveče još jednom pokuša da pregovora sa drugim partijama da bi se pronašao izlaz iz krize, javlja Rojters.

Za sada se ne zna šta tačno zadatak Lekornija podrazumeva, navela je agencija.

Francuski ustav omogućava Makronu da ponovo imenuje Lekornija za premijera, ukoliko to želi.

Makron je Lekorniju dao rok od 48 sati.

"Predsednik je poverio gospodinu Sebastijanu Lekorniju, odlazećem premijeru zaduženom za svakodnevno upravljanje, zadatak da do srede uveče obavi završne pregovore i definiše plan za delovanje i stabilnost zemlje", saopštila je Jelisejska palata.

Lekorni je prihvatio Makronov zahtev da obavi poslednje pregovore i do srede uveče će mu reći da li je postigao odgovarajući rezultat ili ne, da bi mogao da donese odgovarajuće zaključke, navodi agencija.

Lekorni je podneo ostavku samo nekoliko sati nakon što je predstavio sastav svog kabineta, čineći ovu administraciju najkraćom u modernoj francuskoj istoriji i produbljujući političku krizu u zemlji.

