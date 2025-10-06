Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o uslovima za oslobađanje talaca u Gazi, saopštila je danas Bela kuća.

Portparolka Kerolajn Livit izjavila je da Tramp očekuje da će brzo oslobađanje preostalih talaca podstaći zamah za ostale delove plana, prenosi CNN.

"Želimo da brzo napredujemo po ovom pitanju i predsednik želi da taoci budu oslobođeni što pre", rekla je ona.

Prema njenim rečima, veoma je važno da se ovo brzo završi.

"To je mišljenje predsednikovog tima, da možemo da dobijemo zamah, oslobodimo taoce, a zatim pređemo na sledeći deo, koji je zapravo osiguranje da možemo da stvorimo trajan i stabilan mir u Gazi i garantujemo da Gaza više neće da predstavlja pretnju bezbednosti Izraela ili Sjedinjenih Američkih Država", istakla je Livit.

Ona je rekla da se tehnički razgovori koji se trenutno vode u Egiptu, a u kojima učestvuju specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, fokusiraju na detalje oko oslobađanja talaca.

"Tehnički timovi upravo sada razgovaraju o tome kako da osiguraju savršene uslove za oslobađanje tih talaca. Pregledaju listu kako izraelskih talaca, tako i političkih zatvorenika koji će biti pušteni i ti razgovori su u toku, a predsednik je veoma angažovan i redovno je informisan o situaciji", kazala je ona.

Indirektni pregovori između palestinske i izraelske delegacije počeli su u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik danas popodne. Fokus pregovora je na praktičnim aranžmanima za olakšavanje razmene zatvorenika, rekli su izvori za Al-Kahera njuz. Pregovori bi trebalo da traju nekoliko dana uz prisustvo posrednika iz SAD, Katara, Egipta i Turske, izjavio je ranije danas za CNN neimenovani zvaničnik upoznat sa razgovorima.