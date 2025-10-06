Slušaj vest

Predsednik Madagaskara Andri Radžoelina imenovao je danas vojnog generala Rufina Fortunata Zafisamba za novog premijera.

Novog premijera imenovao je nedelju dana nakon što je raspustio vladu kao odgovor na proteste izazvane stalnim nestancima struje i nestašicomvode, prenosi Rojters.

Mladi sa ulica su tražili promene - ostavku predsednika, reformu izbornog sistema i bolje osnovne usluge.

Odgovor vlasti bio je prilično oštar, uveden je policijski sat u glavnom gradu, i upotrebljavali su suzavac i gumene metke.

Iako je raspustio vladu kako bi umirio situaciju, demonstracije nisu prestale.

Pokret Generacije Z je pokrenuo protest i otišao mnogo dalje od početnog negodovanja zbog nestašica vode i struje na ovom siromašnom ostrvu u Indijskom okeanu.

Pokret Generacije Z nosi "piratske zastave" iz japanske serije "One Piece", znak koji se viđa u Indoneziji i Nepalu u antirežimskim protestnim pokretima.

Taj pokret nosi naziv generacije rođenih između kraja 1990-ih i početka 2010-ih godina.

To su najveće demonstracije od predsedničkih izbora 2023. godine.

Uprkos izuzetnim prirodnim resursima, Madagaskar je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta.

Po podacima Svetske banke 75 odsto stanovništva je 2022. godine bilo ispod praga siromaštva. Po Indeksu percepcije korupcije organizacije Transparensi internešenel Madagaskar je na 140. mestu među 180 zemalja.