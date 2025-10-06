Slušaj vest

Posle izjave bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je okrivila Poljsku i baltičke države za rusku invaziju na Ukrajinu, stigle su prve reakcije iz Estonije.

- Ovo je novi i, nažalost, veoma nizak udarac Angele Merkel: okriviti baltičke zemlje i Poljsku za pokretanje ruskog imperijalnog rata. Nažalost, ovo baca senku na ceo njen period na funkciji nemačke kacelarke. Neću ni da počnem da pričam o Severnom toku - napisao je Marko Mikelson, predsednik Odbora za spoljne poslove estonskog parlamenta, na društvenoj mreži Iks.

Merkelova je u intervjuu za mađarski medij "Partizan" okrivila Poljsku i baltičke države za prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Evropske unije, što je, prema njenim rečima, dovelo do invazije samo nekoliko meseci kasnije, preneo je "Dejli mejl".

Kako je istakla, poljsko odbijanje da podrži Minske sporazume, ključni par međunarodnih dogovora između Rusije i EU, ohrabrilo ruskog Vladimira Putina da izvrši invaziju na Ukrajinu 2022.