Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da Hamas tokom pregovora u Egiptu o njegovom planu prekida vatre u Gazi čini važne ustupke.

"Mislim da je Hamas pristao na neke veoma važne stvari", rekao je Tramp za CNN.

Upitan da li SAD imaju „crvene linije“, poput zahteva da se Hamas razoruža, Tramp je odgovorio: „Pa, ako određeni uslovi ne budu ispunjeni — nećemo to uraditi. Ali mislim da nam ide veoma dobro“.

Tramp je negirao da je, kako su mediji preneli, pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da „prestane da bude negativan“ i da „prihvati pobedu“ nakon što je Hamas odgovorio na njegov predlog od 20 tačaka.

„Ovo je dogovor u kojem su se, neverovatno, svi ujedinili. Svi su se složili. Ne, Izrael je bio sjajan. Svi su bili dobri“, zaključio je Tramp.

„Zaista mislim da ćemo postići sporazum“, dodao je Tramp.

Predsednik Donald Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o uslovima za oslobađanje talaca u Gazi, saopštila je Bela kuća, dok su se tehnički timovi sastajali u Egiptu kako bi razgovarali o detaljima Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka.

Portparolka Karolin Levit rekla je da Tramp očekuje da brzo oslobađanje preostalih talaca stvori zamah za ostale delove plana.