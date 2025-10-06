Slušaj vest

Žena koja je udavila svoju dvogodišnju ćerku u seoskom jezercetu osuđena je na četiri godine zatvora.

- Alis Maki (42) imala je zabludu da je najbolji način da zaštiti svoje dete Anabel „od loše majke da je ubije - rekao je sudija. Maki, koja se ranije izjasnila krivom za ubistvo iz nehata zbog smanjene uračunljivosti, udavila je dete 300 metara od porodične kuće u Kingsliju, Bordon, Hempšir, 10. septembra 2023. godine.

Umrla u bolnici

Devojčica je odvedena u bolnicu u teškom stanju, ali je preminula sledećeg popodneva kada je aparat za održavanje života isključen.

- Optužena je odvela Anabel iz njihove kuće do obližnjeg jezerceta i držala je pod vodom dok nije prestala da se bori, a Anabel je usled toga preminula. Maki je potom pozvala 999 i lagala policiju i lekare, rekavši da je neko odveo Anabel iz kuće, pre nego što je tvrdila da ju je pronašla u jezercetu - rekao je tužilac.

Foto: Hampshire Police

Prema izveštajima dva psihijatra, ona je patila od stanja koje je značilo da je bila „značajno oslabljena, tako da nije mogla da donese racionalan sud“ u vreme incidenta.

Patila od postporođajne depresije

Meki je patila od postporođajne postporođajne depresije i anksioznosti nakon rođenja Anabel i prepisani su joj antidepresivi i antipsihotični lekovi, rečeno je na sudu.

U maju 2022. godine Meki bila smeštena u psihijatrijsku bolnicu mesec dana pre nego što je otpuštena.

Maki, koja je radila u školi za decu uzrasta od četiri i pet godina gde je Anabel takođe pohađala vrtić, prestala je da uzima antidepresive u januaru 2023. godine i njeno mentalno zdravlje se pogoršalo u nedeljama pre fatalnog incidenta, rekao je tužilac.

Ali nije nikome rekla i prisustvovala je društvenim događajima, uključujući trke u Gudvudu, dan pre nego što je udavila Anabel.

Anabelin otac, Piter Meki, rekao je da je gubitak ćerke imao razarajući efekat na svaki deo njegovog života.

- Duboko sam traumatizovan pomišlju na to kako je moja ćerka ubijena, muči me koliko je morala biti uplašena, zbog bola koji je pretrpela i patnje koju je pretrpela - rekao je on.