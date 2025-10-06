Slušaj vest

Britanska policija uhapsila je danas 46-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je podmetnuo požar u džamiji u istočnom Saseksu, javlja Skaj njuz.

Muškarac je uhapšen popodne pod sumnjom da je podmetnuo požar sa namerom da ugrozi živote, saopštila je policija Saseksa. Trenutno se nalazi u pritvoru.

Hitne službe dobile su poziv da je buknuo požar u Pishevenu u subotu u 21:50 časova.

Policija Saseksa saopštila je da niko nije povređen u požaru, ali da je prednji ulaz džamije pretrpeo značajnu štetu, kao i obližnji automobil.

Policija navodi da tretira ovaj incident kao zločin iz mržnje.