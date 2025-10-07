Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da nije predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski taj koji će da odlučuje o tome da li će ta zemlja da pristupi Evropskoj uniji, već države članice.

On je tako na Fejsbuku reagovao na izjavu Zelenskog da će Ukrajina s vremenom postati članica EU, sa ili bez mađarskog premijera Viktora Orbana i istakao da je mađarski narod već doneo svoju odluku.

"Nije predsednik Ukrajine taj koji će da odlučuje koliko je neka zemlja spremna za članstvo u Evropskoj uniji ili koja zemlja može da pristupi Uniji, to odlučuje sama Evropska unija, gde su za takve odluke potrebni jednoglasni stavovi", istakao je Sijarto, saopštilo je mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi MTI.

Zelenski je ranije danas izjavio da će Ukrajina postati članica Evropske unije bez obzira na stav mađarskog premijera Viktora Orbana, preneo je portal Kalibar.

On je izrazio uverenje da narod Mađarske podržava Ukrajinu, čak i ako se stav vlade te zemlje razlikuje.

Zelenski je rekao da članstvo u EU predstavlja izbor ukrajinskog naroda i naglasio da put zemlje ka pristupanju neće blokirati bilo koja država članica.