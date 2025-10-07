Slušaj vest

Evropska unija ulazi u novu fazu unutrašnjih turbulencija. Francuska, jedna od ključnih sila Unije, prolazi kroz najdublju političku krizu u novijoj istoriji, peta vlada pala je svega nekoliko sati nakon što je imenovana.

Sve to postavlja ozbiljna pitanja - koliko je Evropska unija institucionalno i politički otporna na talas nacionalnih kriza?

Upravo o toj temi je govorio Milutin Ilić, izvršni direktor Instituta Geopolitikon za Kurir televiziju:

Milutin Ilić Foto: Kurir Televizija

- Predsednik Makron kao i većina lidera u Evropi koji su još uvek na tom globalističkom frontu i ne mogu da prihvate nezaustavljiv talas rađanja suverenizma. Njihove ideologije su definitivno poražene u Vašingtonu, koji je od uvek bio vodilja za Evropu. To je jedan prirodan proces i ne može se zaustaviti. Takva kriza ozbiljno ima kumulaciju u francuskom društvu koja je postavila izrazito podneblje, ali zahvaljujući ustavu gde su predsednička ovlašćenja visoka, gospodin Makron održava jedno takvo stanje, ali to je samo vrh ledenog brega - kaže Ilić i dodaje:

- Po mojim analizama, Francuska ovo trpi zbog velike ekonomske krize, negde 3,34 biliarde zadužene, što je 113 procenata BDP-a Francuske, u odnosu na Maastrichtske kriterijume o zaduženju na godišnjem nivou, 3%, ona je dvostruka, ona je 6% zadužena na godišnjem nivou, što oslikava ogromnu ekonomsku krizu koja i među ostalog deli društvo. Žak Širak kaže jednu rečenicu koja je za mene vodilja: francuska ekonomija počinje na više od sto godina posedovanja kolonija i naš ekonomski status i naša socijalna izdvajanja su zasnovana na posedovanju tih kolonija. Ako to prevedemo u bližu sadašnjost, videćemo da je tačno.

Ilić dodaje i da je odsecanjem sahelske Afrike, Francuska ostala bez najvažnijih minerala, zlata, urana i drugih maetrijala koji su od presudnog značaja za stabilnu ekonomiju.

"FRANCUSKA NE MOŽE DA SE POMIRI SA EKONOMSKIM GUBITCIMA!" Pala je peta vlada, a analitičari ocenjuju najveći problem: Makron ne prihvata suverenizam Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs