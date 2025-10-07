Slušaj vest

Danas se navršavaju dve godine od početka rata u Gazi, sukoba koji je iz temelja promenio život miliona ljudi i izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u ovom veku.

Od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, preko izraelske ofanzive koja je usledila, do potpune devastacije Pojasa Gaze i dubokih političkih posledica na obe strane, rat je ušao u treću godinu bez jasnog kraja - ali uz novu šansu za prekid rata.

Muhamed Hamdi Jusufspahić, predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije i Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu govorili su o ovoj temi na Kurir televiziji.

U Kairu su trenutno u toku indirektni pregovori izraelskih i palestinskih predstavnika, zasnovani na mirovnom planu koji je predložio Donald Tramp. Plan podrazumeva oslobađanje talaca, povlačenje izraelskih snaga i put ka palestinskoj državnosti, ali uz uslov razoružanja Hamasa i potpunog isključenja te grupe iz buduće uprave nad Gazom:

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je nastavak potcenjivanja i ponižavanja. Ta strana koja rukovodi ovim, Tramp, Bler, uzimaju Hamas za pregovore kao da su Hamas svi Palestinci. Žele da razoružaju jedini pokret otpora ovom sveopštem zlu. Nisu ti Palestinci odlučili tog 7. oktobra samo za sebe, jer su svi postavljeni da odgovaraju umesto njih - kaže Jusufspahić i dodaje:

- Vojske arapskih zemalja koje će raditi na tome da se razoruža pokret otpora Palestine, to je jedna smejurija i potcenjivanje. Jedan narod koji sve obožava dao je sebi za pravo da drugi deo potceni. Arapi i Jevreji žive zajedno i nema nikakvih problema do pojave cionizma. Nisu samo tu vile vlasti koje su muslimanske. U ovom trenutku ćemo videti kako se taj muslimanski i hrišćanski otpor guši vojskama arapskih zemalja i kako se sve to čini arapskim novcem.

Aleksandar Nikolić Foto: Kurir Televizija

Teroristički napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine pogodio je Izrael do srži, o čemu je Nikolić govorio:

- Ovo je godišnjica stradanja Jevreja, 1.174 ljudi je ubijeno, uključujući bebe, žene, decu i starije osobe. Dvesta pedeset jedan čovek je otet, a u međuvremenu je pronađeno 56 tela. Među masakriranima je i unuk mog dobrog prijatelja. Ovde se meri vreme do 7. i od 7. oktobra te tragične 2023. godine - ispričao je Nikolić, osvrnuvši se na mirovni plan Donalda Trampa:

- Ovde se u ogromnoj većini, a to se vidi u javnom mnjenju, u potpunosti podržava plan od 20 tačaka koji bi okončao ovu agoniju. Ovo su dve godine rata, a nastavak ovoga bi značio još teža stradanja. Velika olakšanja dolaze od svetskih centara koji imaju uticaja na ovaj sukob – da će konačno doći do proboja i da ćemo se obradovati dobrim vestima.

DVE GODINE POSLE 7. OKTOBRA – RAZLIČITE ISTINE O JEDNOM SUKOBU! Svet traži rešenje, Bliski istok i dalje gori: Nastavak rata bi značio još teža stradanja Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs