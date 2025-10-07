Slušaj vest

Ukrajinski dronovi kasno sinoć su napali ruski grad Tjumenj u Sibiru, koji je više od 2000 kilometara udaljen od linije fronta.

Kijev indipendent prenosi da su to objavili lokalni ruski zvaničnici.

Vlasti Tjumenske oblasti saopštile su na Telegramu da su tri ukrajinska drona oborena iznad "industrijskog objekta" u gradu, ali da tokom napada nije bilo požara, žrtava ili eksplozija, kao i da je postrojenje radilo "bez prekida".

Međutim, ruski Telegram kanal ASTRA izvestio je, pozivajući se na lokalno stanovništvo, da je meta napada verovatno bila Antipinska rafinerija nafte, koja se nalazi u jugoistočnom delu grada.

Stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije i videli brojna vatrogasna vozila na putu između 20 i 21 čas po lokalnom vremenu.

Proukrajinski kanali na društvenim mrežama navode da je ovim udarom Ukrajina postavila novi svetski rekord za najudaljeniji napad dronovima samoubicama, odnosno bespilotnim letelicama punjenim eksplozivom koje se zabijaju u metu.

Foto: screenshot X

Ministarstvo za vanredne situacije Rusije reagovalo je na napad saopštenjem u kojem tvrde da nije bilo požara u rafineriji.

Kijevski medij nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje, a ukrajinska vojska još uvek nije komentarisala napad, iako je verovatno da su korišćeni dronovi dugog dometa.

Podseća se da Ukrajina redovno cilja vojne objekte duboko unutar ruske teritorije u pokušaju da oslabi borbenu moć Moskve.

Poslednjih meseci Kijev je takođe pojačao napade na ruske rafinerije nafte kako bi poremetio ekonomsku dobit od njih koja puni ruski ratni budžet.

Tjumenska oblast je i ranije bila meta ukrajinskih napada.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, 16 od 38 ruskih rafinerija je pogođeno od avgusta 2025. godine, što je dovelo do pada ruskog izvoza dizela na najniži nivo od 2020. godine.

Napadi dolaze u trenutku kada se nestašica goriva pogoršava širom Rusije.

U ponedeljak uveče, ukrajinski dronovi su takođe pogodili najveći naftni terminal u Feodosiji na Krimu koji kontroliše Rusija.