Slušaj vest

Tom prilikom objavili su i snimke napada, ali i izraelskog odgovora.

„Pre dve godine, Izrael se suočio sa najmračnijim danom u svojoj istoriji. Sedmog oktobra, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, palili i otimali nevine muškarce, žene i decu“, navodi se u objavi.

„Dve godine kasnije, sećamo se 7. oktobra – sećamo se žrtava, molimo se za povratak talaca koji su još uvek zatočeni u Gazi i ujedinjeni smo protiv terora. Hamas mora biti demontiran kako bi se ovaj rat okončao“, objavio je Izrael.

„Ostajemo posvećeni svojim vrednostima, sada više nego ikada. Svetlost će pobediti tamu“, zaključuje se.

Šta se dogodilo 7. oktobra 2023

Podsetimo, pre tačno dve godine Hamas je izveo koordinisani napad na južni Izrael. Militanti Hamasa i Islamskog džihada probili su ogradu koja razdvaja Gazu od Izraela, upali u niz pograničnih naselja, ubijali civile, palili kuće i otimali ljude.

Napadi su trajali satima, a prema zvaničnim izraelskim podacima, ubijeno je oko 1.200 ljudi, dok je više od 250 osoba odvedeno kao taoci u Gazu.

Izrael je odmah odgovorio obimnim vojnim operacijama – vazdušnim udarima, kopnenim akcijama i opsadom pojasa Gaze. Tokom dvogodišnjeg rata poginule su desetine hiljada Palestinaca, a stotine hiljada ostale su bez doma. Humanitarna situacija u Gazi i dalje je katastrofalna.

Kritike i unutrašnje podele

Od početka rata, izraelska vojska i bezbednosne službe suočavaju se sa oštrim kritikama zbog propusta u odbrani i zakasnele reakcije na napad 7. oktobra.

U internom izveštaju objavljenom ove godine, izraelska vojska priznala je da je potcenila Hamas i da nije uspela da zaštiti civile u južnim zajednicama.

1/16 Vidi galeriju - Foto: Profimedia

Na današnju godišnjicu širom Izraela održavaju se komemoracije za žrtve.

Istovremeno, društvo ostaje duboko podeljeno – dok jedni traže povratak preostalih talaca, drugi sve glasnije dovode u pitanje politiku vlade i pravac u kojem rat vodi zemlju.

Kurir.rs/Index

DVE GODINE OD POČETKA RATA U IZRAELU