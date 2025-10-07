Rusija je danas saopštila da je preko noći presrela 184 ukrajinska drona, što je jedan od najmasovnijih napada Kijeva od početka rata u februaru 2022. godine.
JEDAN OD NAJMASOVNIJIH NAPADA KIJEVA: Rusija tvrdi da je tokom noći presrela 184 ukrajinska drona
Dronovi su oboreni iznad ruskih regiona Kursk, gde su neutralizovane 62 letelice i Belgoroda, gde je neutralizovana 31, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.
Rusija je juče saopštila da je presrela više od 250 ukrajinskih dronova, a da je u ukrajinskom napadu u gradu Belgorodu, u istoimenoj oblasti na granici sa Ukrajinom, poginulo dvoje.
U Belgorodskoj oblasti jutros je oko 1.000 ljudi ostalo bez struje, što je posledica napada bespilotnih letelica na energetsku infrastrukturu, izjavio je guverner Vjačeslav Gladkov.
Istovremeno je Moskva poslednjih dana intenzivirala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što je izazvalo strah da bi zemlja mogla da ostane bez grejanja i struje tokom zime.
