"Podnosim ostavku na mesto poslanika", rekao je taj 51-godišnji političar u pismu predsedniku Skupštine Grčke.

"Ali, ne podnosim ostavku na političku aktivnost", dodao je na društvenim mrežama, dok politički analitičari i mediji veruju da bi bivši šef vlade od 2015. do 2019. uskoro mogao da osnuje sopstvenu stranku.

Siriza, treća najveća politička snaga u Skupštini, sada ima samo 25 među 300 poslanika.

Aleksis Cipras je podneo ostavku na mesto lidera Sirize pre dve godine posle ubedljivih poraza svoje stranke na parlamentarnim izborima u maju i junu 2023. godine.

"Ne mogu i neću zadržati mandat poslanika sa privilegijama koje on podrazumeva kada osećam da moje učešće (...) ne doprinosi ništa značajno", rekao je on.

Od povlačenja sa mesta lidera Sirize, Aleksis Cipras se držao distance od političke scene, iz daljine prateći raspad svoje stranke, koju potkopava podela.

Po rečima analitičara i medija, bivši premijer koji bi uskoro trebalo da objavi knjigu, prošao je kroz dug period razmišljanja koji bi mogao dovesti do formiranja nove stranke.

Više puta kritikovan od strane drugih lidera Sirize, u ponedeljak je poslao poruku jedinstva svojim "drugovima":

"Nećemo biti protivnici. I možda ćemo uskoro ponovo putovati zajedno", napisao je on.

Došavši na vlast u januaru 2015. godine usred finansijske krize, Aleksis Cipras je vodio dugotrahan sukob s kreditorima grčke države: Evropskim parlamentom i Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) pre nego što je pristao na paket finansijske pomoći praćen drastičnim ekonomskim merama, delom i zbog sporenja s njima.

Grčka se izvukla iz finansijskog sloma 2018. godine.