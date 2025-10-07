Tri eksplozije odjeknule su ispred Hotela de Matignon u Parizu, prema rečima svedoka.
EKSPLOZIJE U SRCU PARIZA, DETONACIJE U U BLIZINI KANCELARIJE PREMIJERA! Prvi snimci haosa, hitne službe jure na teren! ODJEKUJE SVE (VIDEO)
Vatrogasci i policajci jutros su stigli na mesto događaja.
Eksplozije su u utorak ujutro odjeknule u ulici Rue de Varenne u Parizu, u blizini kancelarije premijera.
Prema prvim informacijama, zapalio se kombi.
Središte Pariza potresle su eksplozije, a odmah nakon toga izbio je požar u blizini kancelarije francuskog premijera.
