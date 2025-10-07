Slušaj vest

Vatrogasci i policajci jutros su stigli na mesto događaja.

Eksplozije su u utorak ujutro odjeknule u ulici Rue de Varenne u Parizu, u blizini kancelarije premijera.

Prema prvim informacijama, zapalio se kombi.

Središte Pariza potresle su eksplozije, a odmah nakon toga izbio je požar u blizini kancelarije francuskog premijera.

Snimak možete pogledati OVDE.

Kurir.rs/Net.hr

