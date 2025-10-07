Vlasti upozoravaju da se ne prave preuranjeni zaključci dok traje istraga.

Sudija Dajan Gudstajn šetala je pse kad je njen dom u Edisto Biču iznenada zahvatio plamen. U kući su se nalazili i drugi članovi njene porodice - među njima i njen suprug, veteran iz Vijetnamskog rata i bivši demokratski senator Ar­nold Gudstajn - koji su povređeni nakon što su skakali sa prozora i balkona da bi izbegli vatru.

Ukupno su tri osobe prebačene u bolnicu.

Vrhovni sudija Južne Karoline Džon Kitridž izjavio je da izgleda da je požar prouzrokovan „eksplozijom“, ali zvaničnici još nisu potvrdili tu tvrdnju niti utvrdili da li je reč o nesreći ili namernom paljenju.

- Dok se to ne utvrdi, šef državne istrage Mark Kil naložio je lokalnim organima da dodatno patroliraju i obezbede bezbednost.

1/5 Vidi galeriju Požar u kući Dajan Gudstajn Foto: screenshot YT/InsideEdition

Kil je u ponedeljak popodne objasnio da agenti Državne agencije za sprovođenje zakona (SLED) još nisu našli dokaze da je požar podmetnut ili da je došlo do eksplozije pre požara. Rekao je da istraga i dalje traje i obećao da će više informacija biti objavljeno kada bude završena.

Dajan Gudstajn Foto: screenshot YT/InsideEdition

Gudstajn je u skorije vreme primila pretnje smrću, što je izazvalo dodatnu sumnju u javnoj raspravi o uzroku požara.

Prošlog meseca, Gudstajn je presudom privremeno zabranila izbornoj komisiji Južne Karoline da preda biračke registre Ministarstvu pravde, u skladu sa izvršnom odlukom Trampa iz marta koja je imala za cilj sprečavanje da ne-građani registruju glasove - što je ionako protivzakonito.

U presudi je navela da predaja podataka može izazvati „neposrednu i nepopravljivu štetu“ pravu birača na privatnost. Kasnije je ta presuda poništena od strane Vrhovnog suda Južne Karoline, dok su je javno kritikovali republikanski guverner te države Henry Mekmaster i zvaničnica Ministarstva pravde Harmit Dilon.

Dana 4. oktobra, istog dana kada je kuća Gudstajn izgorela, savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Stiven Miler objavio je na platformi X:

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

„Problem pred nama je vrlo jednostavan i jasan. Postoji veliki i rastući pokret levo-ekstremnog terorizma u ovoj zemlji. Dobro je organizovan i finansiran. I štite ga sudije, tužioci i državni tužioci far-levičarskih stremljenja.“

Nastavio je: