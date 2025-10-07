Austrijski ORF je u ponedeljak emitovao priču dve žene, Doris i Džesike, koje su se nedavno upoznale, obe rođene u Gracu u oktobru 1990. godine.

One su takođe upoznale svoje biološke roditelje nakon što su otkrile da su zamenjene u porodilištu nakon rođenja.

- Nije mi važno kada se tačno dogodila zabuna - kaže Džesika. "Nisam ljuta ni na koga, ni na jednu medicinsku sestru, ni na koga drugog – molim vas, niko ne radi tako nešto namerno."

Doris kaže da je srećna što je njena potraga za biološkim roditeljima završena.

Doris Foto: Printscreen/ORF

- Još uvek dobijamo toliko dirljivih poruka. Čak mi pišu i stranci koji su moju priču pratili samo iz daljine preko medija i iskreno su srećni zbog mene - rekla je ona, i dodala:

- Tako je čudno... Nekako, život teče normalno – a ipak je sve potpuno drugačije.

Posebno je zanimljivo da su decenijama živele blizu jedna drugoj, u susednim gradovima u Istočnoj Štajerskoj.

Takođe, austrijski mediji izveštavaju da su obe kada su tek rođene bile iste težine, kao i da su tokom odrastanja ličile jedna na drugu.

Obe su bile prevremeno rođene bebe, zbog čega su nakon rođenja smeštene u inkubatore, umesto u sobe sa majkama, objavio je list Kronen Cajtung.

Džesika Foto: Printscreen/ORF

Bolnica je potvrdila informaciju o zameni za DPA.

- Duboko žalimo što se takva greška dogodila u to vreme - rekao je direktor bolnice.

Jedna od njih dve je pre nekoliko godina saznala da ne može biti biološko dete para koji ju je odgajio jer je davanje krvi pokazalo da ima nekompatibilnu krvnu grupu sa svojim "roditeljima".

ORF je izvestio da je DNK test koji su podvrgnute potvrdio da je došlo do zamene beba.