Zar ima već dve godine od rata u Gazi? To je pitanje koje odzvanja u glavama običnih ljudi širom sveta, koji su teško mogli da prepoznaju vojne i političke ciljeve rata, ali su više nego jasno videli smrt, patnju, ruševine, glad i strah ljudi, naročito dece u pojasu Gaze.

U Egiptu je završena prva runda pregovora koji bi trebalo da okončaju rat. Izmedju ostalog traži se oslobađanje talaca. Da li će to dovesti i do oslobađanja celog jednog naroda koji je talac, možda najbrutalnijeg rata u novijoj istoriji?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije":Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i novinar i Mihailo Savić, analitičar za međunarodne odnose.

- Ovo je bila neka replika 11. septembra, bilo je tada šokantno svima šta se dogodilo. U tom terorističkom napadu je 1.000 ljudi ubijeno. Hamas je tada izdao Palestince. Tramp je mnogo učinio da to tako bude, ako je to bio cilj, onda je cena dramatično skupa. Ovde govorimo o 80% razorene infrastrukture, najveći deo Palestinaca se preseljavao po 10 puta. Hamas je morao da pretpostavi kakav će biti odgovor Natanjahua. Moglo je da se pretpostavi da će biti brutalan. 732 dana ovo traje. Moglo je da se očekuje, ali ne u ovim razmerama - kaže Jakšić i dodaje:

- Ovo nije moglo da se zaustavi odmah. Izrael nije imao stratešku viziju kako da reši problem. Natanjahu je imao cilj uništenje Hamasa. Danas imamo samo kolekciju žrtava, mnogo više na palestinskoj strani. Posledice ovog rata su šok koji je Izrael doživeo, jer je on pre dve godine bio uveren da je preuzeo sudbinu u svoje ruke. Mislili su da mogu da obezbede sigurnost sa armijom i obaveštajnim agencijama. Došlo je prvi put do veoma loše podele Izraelaca, onih koji su protiv i koji su za Natanjahua.

Jakšić je dodao da je pre dve godine Izrael bio voljen među skoro svim državama. Međutim, Natanjahu je takav stav promenio.

Svetska javnost

Više stotina hiljada ljudi u više evropskih gradova protestovalo je u znak podrške Palestincima i međunarodnoj "Sumud" floti pomoći koja pokušava da stigne do Gaze, a istovremeno su u Velikoj Britaniji i Parizu održani protesti podrške izraelskim taocima.

- Juče smo se vratili iz Amerike. Preključe smo na ulicama Bostona naišli na pro-palestinske proteste. Demonstranti su govorili slične parole kao što sam čuo u Pragu. Očigledno je da je najveći deo svetske javnosti okrenut protiv Izraela. Najvažnija razlika u odnosu na ranije ratove je zaista ta užasno loša reputacija Izraela, celog naroda, zbog ovoga - kaže Čoban i dodaje:

- Ako su prve njujorške demonstracije bile protiv poteza države, ja sam 7. oktobra bio na Jahorini i učinilo mi se da je taj napad Hamasa neko kreirao baš tako da iznervira ljude na zapadu. Sve što su radili, svakog je zgrozilo na Zapadu. Vrlo brzo je i počeo odgovor Izraela, veoma brutalan odgovor.

55% žrtava su žene i deca

Savić kaže da ministri često govore o etničkom čišćenju ljudi u Gazi, te da je narod do te mere izgladneo da nema priliku ni nadu za bolji život.

- Broj umrlih je oko 67.000 Palestinaca. Kada gledamo zapadne institute, oni procenjuju od 80.000 do 170.000 žrtava. Međunarodne organizacije kažu da je oko 55% žrtava žene i dece. Oko 250 novinara je ubijeno od strane Izraela direktno. Za mene su najjači uticaju koji su zapravo realni uslovi. Jedina njihova ideologija je rasostička prema Palestincima - kaže Savić i dodaje:

- Apsolutno su spremni da urade šta je i nacistička Nemačka radila. Ljudima je teško da gledaju decu u plamenovima, poenta je bila da je ovaj rat počeo 1949. godine kada su prvi Cionisti uspešno priredili ovaj projekat uz pomoć zapada. 7. oktobra je bio vrhunac. Jedan narod je držan u otvorenom logoru, deca se koriste kao vežba izraelskih vojnika. To su proverene informacije.

