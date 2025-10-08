Slušaj vest

Povodom druge godišnjice terorističkog napada Hamasa u Izraelu, Golob je pozvao na mir i rešenje u vidu dve države, kao jedino koje može doneti dugoročnu stabilnost i bezbednost Bliskog istoka,prenela je STA.

"Teroristički napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno više od hiljadu Izraelaca, bio je zločin koji se ne sme umanjivati niti potcenjivati. Usledila je nesrazmerna reakcija izraelske vlade, koja nije dostojna jedne demokratske države", saopštio je Golob.

Dodao je da smo dve godine nakon napada "još svedoci zatočenih talaca, sve većeg broja poginulih nedužnih palestinskih civila, kojih je sada više od 60.000, gladi, humanitarne katastrofe, nastavka sukoba i potpunog uništavanja Gaze".

Bio je kritičan prema međunarodnoj zajednici, koja "za dve godine nije uspela da zaustavi ovo stradanje", već je dopustila da Izrael ignoriše savremene vrednosti i načela međunarodnog prava.

Golob je takođe poručio da sa "opreznim optimizmom" gleda na mirovni plan koji je prošle sedmice predstavio predsednik SAD Donald Tramp, a o kojem se trenutno vode intenzivni pregovori između uključenih strana.

"Nadam se da će palestinska strana u tom procesu biti tretirana ravnopravno, da će zavladati mir i da će se konačno krenuti putem rešenja dve države, Izraela i Palestine. To je jedino rešenje koje može doneti dugoročnu stabilnost i bezbednost Bliskog istoka", dodao je.