Papa (70) će od 27. do 30. novembra biti u Nikeji (Iznik) na severozapadu Turske povodom 1700. godišnjice Prvog Nikejskog sabora, a u poseti Libanu od 30. novembra do 2. decembra.

Kako prenosi agencija AP, ovo simbolički bogato putovanje važan je gest za hrišćane i muslimane.

Prvi Nikejski sabor je 325. godine sazvao Car Konstantin Veliki koji je obustavio progon hrišćana u Rimskom carstvu i osnovao drugi veliki grad te imperije - Konstaninopolj (Carigrad, danas Istanbul).

Sabor je sazvao da bi razrešio nesuglasice u hrišćanskoj crkvi, posebno oko prirode Hrista u odnosu na Boga Oca. Na tom prvom ekumenskom saboru usvojen je "Nikejski simbol vere" - dogmatska osnova hrišćanske vere.

Donet je uz carevu podršku i pritisak na episkope, što je dovelo do progona onih koji su se protivili većinskom stavu.