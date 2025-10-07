Iako u napadu nije bilo povređenih, to je zabrinjavajući presedan jer ova vrsta drona nije podložna ometanju signala, što je čini izuzetno opasnom za civilna područja i kritičnu infrastrukturu.

Za razliku od tradicionalnih FPV dronova koji se kontrolišu radiom, ovi modeli koriste dugačke optičke kablove koji prenose signale između operatera i letelice. Ova tehnologija pruža potpun imunitet na elektronsko ometanje, što ove dronove čini sposobnim da prodru čak i u područja sa jakom elektronskom odbranom. Međutim, oni takođe imaju nedostatke: ograničen domet, manju brzinu i smanjenu mobilnost zbog težine kabla, koja može dostići desetine kilometara.

„Jedan pogodak i oštećeno vozilo neće promeniti situaciju na prvoj liniji fronta, ali pokazuju trend“, izvestio je Radio Slobodna Evropa/Radio Liberti Ukrajina. „Ako takvi napadi postanu široko rasprostranjeni, ugroziće civilnu i vojnu logistiku i otvoriće prostor za buduće ofanzive.“

Ukrajinski stručnjak i proizvođač dronova Serhij Sternenko upozorio je da „više nema bezbednog zaleđa do 30 kilometara od linije bojnih dejstava“. Pozvao je lokalne vlasti da odmah uvedu zaštitne mreže protiv dronova, sisteme koje je prvo počela da koristi Rusija, a zatim je Ukrajina preuzela, javlja TWZ.

Iako dodatna težina kabla ograničava brzinu i manevarsku sposobnost dronova, obe strane ubrzano rade na povećanju njihovog dometa. Prema rečima Andrija Hircenjuka, šefa ukrajinskog tehnološkog inkubatora Brave1, sada se dostižu udaljenosti do 40 kilometara, što znači da nijedno područje u tom radijusu više nije potpuno bezbedno.

„To je trka mačke i miša, a inovacije se kreću izuzetno brzo“, rekao je Hirtsenjuk, dodajući da više od 35 ukrajinskih kompanija već proizvodi dronove sa optičkim vlaknima i da je Ukrajina sustigla Rusiju u tom segmentu. Obe strane nastoje da povećaju dužinu i izdržljivost optičkih kablova, čime se proširuje domet operacija, a samim tim i rizik za civilna područja.

Stručnjaci upozoravaju da bi šira upotreba takvih dronova mogla dodatno zamagliti granicu između bojnog polja i civilnih područja, pretvarajući rat u Ukrajini u još teži i opasniji tehnološki sukob.