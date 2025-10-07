Bivši francuski premijer Eduar Filip izjavio je danas da predsednik Emanuel Makron treba da podnese ostavku pre kraja svog mandata zbog produbljivanja političke krize u Francuskoj.

"Nisam za trenutnu i brutalnu ostavku... ali (predsednik) mora da preuzme inicijativu“, citirao je briselski portal Politiko izjavu Eduara Filipa francuskoj radio stanici RTL.

Eduar Filip, bivši francuski premijer

Filip, Makronov prvi premijer koji je bio na vlasti od 2017. do 2020. godine, rekao je da bi njegov bivši šef trebalo da "objavi da će organizovati prevremene predsedničke izbore" kada Francuska usvoji budžet za sledeću godinu — što bi omogućilo vreme za pravu kampanju nakon haosa koji je izazvala ostavka vlade u ponedeljak, samo 14 sati nakon što su imenovani ključni ministri.

To je bila treća vlada koja je pala u godinu dana.

Politiko naglašava kao je Filip već objavio svoju nameru da se kandiduje na sledećim predsedničkim izborima, a ankete pokazuju da bi mogao da uđe u drugi krug i suoči se sa bilo kojim kandidatom ultradesničarskog Nacionalnog okupljanja.

Ako bi Makron odmah podneo ostavku, novi predsednički izbori bi morali da se održe u roku od 20 do 35 dana.

Njegov aktuelni mandat bi trebalo da se završi u prvoj polovini 2027. godine.