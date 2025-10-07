El Anani je tada bio oduševljen našom zemljom i zahvalio se na toplom dočeku.

- Želeo bih da se zahvalim narodu Srbije na toplom dočeku i podršci. Poseta Srbiji ima poseban značaj jer zemlja odražava duboko poštovanje prema nasleđu i viziju budućnosti utemeljenu u otpornosti. To je sama suština duha UNESKO - rekao je za Kurir slavni egipatski arheolog Haled El Anani.

El Anani se prilikom posete Srbiji sastao i sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem.

U razgovoru za Kurir otkrio je i ciljeve i prioritete u UNESKO.

- Dodatna vrednost UNESKO leži u njegovoj sposobnosti da prevaziđe izazove i stručnosti za negovanje dijaloga između disciplina kako bi se nijansirano i precizno odgovorilo na složenost današnjeg sveta. Ova organizacija nikada nije bila osmišljena da deluje izolovano. Kako se približavamo roku za Ciljeve održivog razvoja koje su definisale Ujedinjene nacije, moramo priznati gorku istinu: uprkos kolektivnim naporima, još uvek smo daleko od postizanja pravednije, inkluzivnije i održivije budućnosti za sledeće generacije. Zato verujem da moramo da prevaziđemo krutu hijerarhiju prioriteta. Potrebna nam je saradnja između disciplina, a ne konkurencija. To je duh koji želim da unesem u UNESKO - dodao je El Anani.

Detaljnije se osvrnuo na izazove.

- Posetio sam više od 60 zemalja. Svuda gde sam išao - od ministarskih kancelarija do učionica, od nacionalnih institucija do lokalnih inicijativa - naišao sam na istu težnju: da izgradim dijalog, bilo naučni ili medukulturni. Ono što sam čuo nije bilo oklevanje. Bio je to poziv - poziv na saradnju, na zajedničko delovanje, na veću povezanost. Ako mi bude poverena ova uloga, radiću na jačanju kapaciteta UNESKO-a za reagovanje, koordinaciju i inovacije. To znači unapređenje saradnje među sektorima, poboljšanje protoka informacija - kako interno tako i globalno - i negovanje kulture poverenja, agilnosti i otvorene razmene. Pravi izazov je ponovo povezati puni potencijal UNESKO-a sa stvarnošcu naših društava - sa njihovim potrebama i njihovim nadama.

Posetimo, El Anani je viđen kao favorit za mesto generalnog direktora i pobedio je danas na glasanju protiv svog jedinog konkurenta, Firmina Eduara Matoka, ekonomistu iz Republike Kongo, koji je promovisao školovanje u izbegličkim kampovima.

