Fico je potvrdio ovaj dogovor vredan više milijardi dolara u govoru na godišnjoj nuklearnoj konferenciji u glavnom gradu Slovačke.

Rekao je da će novi reaktor biti izgrađen kod postojećeg pogona u Jaslovskim Bohunjicama u zapadnoj Slovačkoj, i da će imati proizvodnju od 1.000 megavata i biti u punom vlasništvu države.

Nije jasno kada će dve vlade potpisati sporazum, piše AP.

Fico nije dao dodatne detalje ali njegova vlada odobrila je prošle godine plan za nuklearni pogon od 1.200 megavata na mestu gde glavna kompanija Slovenske Elektrane trenutno upravlja sa dva nuklearna pogona. Vrednost projekta procenjen je na oko 15 milijardi evra.

Vlada je prvobitno planirala da nađe realizatora projekta na javnom tenderu, ali je nedavno saopštila da pregovara o direktnom dogovoru sa američkom kompanijom Vestinghaus.

Slovačka se u velikoj meri oslanja na nuklearnu energiju i trenutno obezbeđuje 80 odsto svoje struje u dve nuklearne centrale.

Slovački plan pokazuje nedavno širenje nuklearnih pogona u centralnoj i istočnoj Evropi, piše AP.

Susedna Češka potpisala je ugovor sa korejskim KHNP za izgradnju još dva nuklearna reaktora. Poljska je postigla sporazum sa Vestingausom za izgradnju svoje prve nuklearne centrale, dok se ruski energetski ginat Rosatom sprema da izgradi još dva reaktora u Mađarskoj.