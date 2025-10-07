Patrolni čamac Obalske straže izvukao je iz mora tela dve žene, jednog muškarca i jedne devojčice, a polupotopljen čamac je nađen blizu stenovitog dela obale Lezbosa.

Trideset četiri osobe uspele su da stignu do obale, gde ih je našla policija.

Potraga i spasavanje na kopnu i moru su prekinuti pošto su migranti rekli vlastima da je u čamcu bilo 38 ljudi, te nema nestalih.

Vlasti nisu iznele podatke o nacionalnosti migranata.

Grčka je jedna od glavnih ulaznih tačaka u Evropsku uniju za ljude koji beže od rata i siromaštva na Bliskom istoku, u Africi i Aziji.

Mnogi se odlučuju na kratko, ali opasno plaćeno ilegalno putovanje od turske obale do obližnjih grčkih ostrva u gumenim ili drugim malim čamcima, mahom neispravnim za plovidbu, te mnogi tonu.