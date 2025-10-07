Iako zaključak da višestruki udari izazivaju znatno veće razaranje nego jedna detonacija deluje očigledno, naučnici ističu da je ovo prvi laboratorijski test koji precizno simulira štetu izazvanu tako brutalnim napadom.

Svoje nalaze su objavili ranije ovog meseca u naučnom časopisu "Eksplozija i udarni talasi".

Glavni cilj - izgradnja boljih bunkera

Prava vrednost ovog istraživanja leži u prikupljanju podataka koji bi se mogli koristiti za izgradnju efikasnijih bunkera, sposobnih da izdrže takav apokaliptični scenario. Ovo je pitanje od najveće važnosti u kontekstu rastućih geopolitičkih tenzija između Kine i Sjedinjenih Država.

U svom radu, kineski naučnici su izrazili posebnu zabrinutost zbog oružja kao što je "nova generacija nuklearnih bojevih glava niskog prinosa koje prodiru kroz zemlju" koje poseduju SAD i Rusija.

Za test, tim je napravio metalnu vakuumsku komoru dovoljno malu da stane u laboratoriju. Unutra, koristeći gas pod pritiskom, detonirali su tri staklene kugle zakopane u kvarcnom pesku, simulirajući brz niz nuklearnih eksplozija. Čitav proces je snimljen kamerama velike brzine.

Da bi potvrdili tačnost svoje metode, naučnici su prvo u minijaturi rekreirali američki nuklearni test Palankin iz 1965. godine. U tom testu, sprovedenom u Nevadi, jedna detonacija nuklearne bombe stvorila je krater poluprečnika 36 metara i dubine oko 21 metar.

Nakon toga, sproveli su simulaciju trostrukog udara. Rezultati su pokazali da bi takav napad stvorio neuporedivo veći krater – poluprečnika 114 metara i dubine 35 metara.

- Rezultati pokazuju da višestruke eksplozije značajno povećavaju radijus kratera, zapreminu i površinu projekcije slobodne površine u poređenju sa događajima u jednoj tački, dramatično proširujući zonu oštećenja, pri čemu dubina zakopavanja eksploziva duboko utiče na efekat - navodi se u studiji.

Ovo je otrežnjujući zaključak za sve koji su uključeni u projektovanje budućih atomskih skloništa, jer ih očigledno čeka izuzetno zahtevan posao.