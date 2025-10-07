Nemačka je u šoku! Napadnuta je nožem nova gradonačelnica Herdekea (Severna Rajna Vestfalija) Iris Štalcer (57), članica SPD.

Ona se nalazi u kritičnom stanju i doktori se bore za njen život.

Novopostavljena gradonačelnica pronađena je teško povređena u svom stanu i zadobila je višestruke ubodne rane u stomak i leđa.

Pronašao ju je njen usvojeni sin (15), dok je i njena usvojena ćerka (17) bila tu. Navodno je zadobila više uboda nožem u predelu stomaka i leđa. Dečak je rekao da je njegovu majku na ulici napalo "nekoliko muškaraca".

Deca su pozvala policija.

Prema istraživanju novinara, policija je proglasila veliku uzbunu i traga za počiniocima. Očekuje se da će tim za ubistva uskoro preuzeti istragu. Još uvek nije poznato da li zločin ima političku pozadinu.