GRADONAČELNICA NAPADNUTA NOŽEM U NEMAČKOJ: Lekari se bore za njen život
Nemačka je u šoku! Napadnuta je nožem nova gradonačelnica Herdekea (Severna Rajna Vestfalija) Iris Štalcer (57), članica SPD.
Ona se nalazi u kritičnom stanju i doktori se bore za njen život.
Novopostavljena gradonačelnica pronađena je teško povređena u svom stanu i zadobila je višestruke ubodne rane u stomak i leđa.
Pronašao ju je njen usvojeni sin (15), dok je i njena usvojena ćerka (17) bila tu. Navodno je zadobila više uboda nožem u predelu stomaka i leđa. Dečak je rekao da je njegovu majku na ulici napalo "nekoliko muškaraca".
Deca su pozvala policija.
Prema istraživanju novinara, policija je proglasila veliku uzbunu i traga za počiniocima. Očekuje se da će tim za ubistva uskoro preuzeti istragu. Još uvek nije poznato da li zločin ima političku pozadinu.
Iris Štalcer je tek nedavno, 28. septembra, izabrana za gradonačelnicu grada u Rurskoj oblasti.
(Kurir.rs/Bild.de)