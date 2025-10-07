Direktor CIA-e Džon Ratklif deklasifikovao je te dokumente, za koje smatra da su primer „politizacije obaveštajnih informacija“.

Među dokumentima je i mejl od 10. februara 2016. u kojem stoji:

„Dobro jutro, upravo sam razgovarao sa potpredsednikom/Savetom za nacionalnu bezbednost i on bi snažno preferirao da se izveštaj ne distribuira. Hvala na razumevanju,“ napisao je zvaničnik CIA-e, zadužen za dnevni predsednički brifing.

Izveštaj je sadržao obaveštajne podatke koji su pokazivali da su ukrajinski zvaničnici veze porodice Bajden sa navodno korumpiranim poslovima u Ukrajini videli kao „dokaz dvostrukih standarda u američkoj vladi prema pitanjima korupcije i političke moći“.

Prema CIA-i, iako je izveštaj ispunjavao uslove za distribuciju, on nije bio podeljen van CIA-e zbog preferencija Kancelarije potpredsednika.

Visoki zvaničnik CIA-e rekao je da je takva praksa „izuzetno retka i neobična“ i da je „neprimereno konsultovati Belu kuću o distribuciji izveštaja iz političkih razloga“.

Deklasifikovani dokument nosi naslov:

„NEDISTRIBUIRANE OBAVEŠTAJNE INFORMACIJE: Reakcije [redigovano] ukrajinskih zvaničnika na ranu decembarsku posetu visokog zvaničnika američke vlade.“

U dokumentu se navodi da su zvaničnici iz administracije tadašnjeg ukrajinskog predsednika Petra Porošenka bili zbunjeni i razočarani posetom potpredsednika SAD Kijevu 7–8. decembra 2015. godine.

Očekivali su da će razgovarati o personalnim pitanjima, ali je Bajden, prema njihovim procenama, došao samo da održi javni govor, bez namere da se bavi suštinskim pitanjima.

Nakon posete, ukrajinski zvaničnici su privatno komentarisali američke medijske izveštaje o navodnim vezama Bajdenove porodice sa korupcijom, ocenjujući to kao primer dvostrukih standarda SAD.

U istom periodu, tadašnji ukrajinski tužilac Viktor Šokin istraživao je kompaniju Burisma Holdings, gde je Hanter Bajden imao visoko plaćenu poziciju u odboru direktora. Nekoliko meseci kasnije, u martu 2016, Džo Bajden je uspešno izvršio pritisak na Ukrajinu da smeni Šokina, preteći da će SAD uskratiti milijardu dolara pomoći ako se to ne dogodi.

Kasnije, 2019. godine, tadašnji predsednik Donald Tramp bio je opozvan u Predstavničkom domu jer je, tokom telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, tražio istragu protiv Bajdena i njegove porodice. Tramp je kasnije oslobođen optužbi u Senatu.